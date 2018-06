Huawei без Android. Власти США призвали Google отказаться от сотрудничества с китайской компанией

Некоторые законодатели из Республиканской и Демократической партий США попросили компанию Alphabet Inc в среду пересмотреть свою работу с китайской Huawei Technologies Co Ltd, которую они назвали угрозой безопасности.

Изменение условий сотрудничества может привести к тому, что смартфоны бренда останутся без Android OS, пишет Reuters.

В письме к главному исполнительному директору Google Сундару Пичаи законодатели напомнили, что Google недавно решила не продлевать "Проект Maven", исследовательское партнерство в области искусственного интеллекта с Министерством обороны США.

"Хотя мы сожалеем, что Google не захотел продолжать долгую и плодотворную традицию сотрудничества между военными и технологическими компаниями, мы еще более разочарованы тем, что Google, по-видимому, более охотно поддерживает коммунистическую партию Китая, чем американских военных", - написали они.

Письмо было подписано республиканскими сенаторами Томом Коттоном и Марко Рубио, республиканским членом Палаты Представителей Майклом Конауэем и другими политиками.

"Как и у многих американских компаний, у нас есть соглашения с десятками производителей по всему миру, включая Huawei. Мы не предоставляем специальный доступ к данным пользователей Google в рамках этого соглашения, и наши соглашения включают конфиденциальность и защиту для использования данных", - сказала пресс-секретарь Google Андреа Фавиль в заявлении по электронной почте.

В то же время, китайские СМИ говорят о скорой презентации новой мобильной платформы от Huawei.

Отмечается, что программная платформа, о которой идет речь, будет построена на базе Linux и по мере развития сможет стать полноценной заменой Android. Если Huawei запретят использовать ОС от Google, что весьма вероятно, то ей придется перейти на использование собственного программного обеспечения.