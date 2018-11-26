Громкая сделка. Швейцарская Logitech предлагает $2,2 млрд за компанию-производителя гарнитур

Компания Logitech, производитель, наиболее известный своими компьютерными периферийными устройствами, ведет переговоры о покупке Plantronics, производителя гарнитур с поддержкой Bluetooth.
Ожидается, что сделка станет самым крупным приобретением в истории Logitech, сообщает TechCrunch.
Logitech готова заплатить за Plantronics более $2,2 млрд. При этом сейчас рыночная капитализация Plantronics составляет около $2 млрд. Покупка позволит Logitech получить доступ к партнерской базе Plantronics, которая включает, к примеру, Microsoft и Cisco.
Сделка между двумя компаниями может быть завершена уже на следующей неделе.
Компании Logitech и Plantronics пока отказались от комментариев. Тем не менее, после появления новостей о сделке, акции Plantronics выросли на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Обе компании, и Logitech, и Plantronics были активными покупателями активов в прошлом году. Совсем недавно Logitech приобрела бизнес Blue Microphone, производителя микрофонов для подкастов Yeti и Snowball. "Приобретение Blue Micphones компанией Logitech ускорит наш выход на растущий рынок и предоставит нам еще один способ помочь людям претворить в жизнь свои увлечения", — заявил Брэкен Даррел, президент и генеральный директор Logitech.
В то же время, компания Plantronics из Санта-Крус, штат Калифорния, купила Polycom за $2 млрд в начале этого года. Компания Polycom производила гарнитуры для пилотов авиакомпаний.
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Оформить подписку
Комментарии
Правила комментирования