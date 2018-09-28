Грамотная навязчивость. Менеджер украинской компании Grammarly рассказал, как успешно продавать продукт

В рамках выступления на IT Arena во Львове, руководитель отдела продаж украинского онлайн-сервиса Grammarly Игорь Карпец рассказал, как успешно реализовать свой продукт клиентам.

Оказывается, создать полезный инновационный продукт, у которого нет конкурентов на рынке недостаточно для того, чтобы сделать вашу компанию успешной.

28 октября на львовской IT Arena, менеджер по продажам украинской компании, которая занимается онлайн-проверкой правописания и грамматики на английском языке Grammarly Игорь Карпец рассказал, как предлагать свой продукт так, чтобы его купили.

Игорь поделился секретами, во всех смыслах, грамотного составления так званых “cold email” - электронных писем, которые отправляются получателю без предварительной договоренности или запроса информации.

Эксперт объясняет, что в современном мире никто больше не пользуется “холодными звонками”, поскольку это зачастую тревожит людей.

“Cold email никогда не застанут людей врасплох, они смогут прочитать это, когда им будет удобно, и если письмо составлено правильно - это действительно сработает”, - говорит Игорь Карпец.

Помимо подбора подходящего адресата, который имеет право принимать решения в компании, менеджер Grammarly советует быть активным и настойчивым в планировании встречи, а также сразу узнавать конкретные детали, вроде бюджета компании:

“Когда вы хотите продать продукт за $30 тыс., говорите, что ваша стоимость начинается от $300 тыс., и заканчивается на $30 тыс. Тогда клиенты скажут, что $300 тыс. - это просто сумасшедшая цена для рынка, и, возможно, они примут что-нибудь в районе $30-$45 тыс.”.

Кроме этого, Игорь Карпец рассказал, какими техническими дополнениями пользуется компания для улучшения производительности продаж. Среди прочего, менеджер Grammarly назвал платформу для отслеживания электронных писем Yesware, а также сервисы для массовой отправки email - ExactTarget и MailShake.

Руководитель отдела посоветовал производить тщательное исследование перед отправкой cold mail нужному человеку и не тратить время на компании, которые точно не смогут приобрести ваш продукт в нужный срок.

Напомним, стартап Grammarly был основан в Киеве в 2009 году, как онлайн-сервис для улучшения качества письменного общения.

Сперва, команда Grammarly состояла из 10 людей и предлагала свой продукт в основном университетам. Теперь же, компания имеет офисы в Сан-Франциско и Нью-Йорке, а среди ее клиентов такие бренды, как Dell, Nokia, Mozilla, Microsoft, HP и прочие.

В прошлом году некогда небольшой украинский стартап привлек $110 млн инвестиций, и сейчас в Chrome Web Store у Grammarly насчитывается более 10 млн активных пользователей.

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