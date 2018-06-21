Готовьте деньги. Facebook тестирует платную подписку на группы

Разработчики Facebook сегодня объявили о старте пилотной программы, которая позволит администраторам групп взимать плату с участников за эксклюзивный контент.

В Facebook заявили, что тестирование будет проходить на небольшом количестве групп, которые посвящены кулинарии, обустройству жилья и тому подобному, пишет The Next Web.

Facebook отмечает, что свободные группы никуда не денутся. Вместо этого у администраторов будет возможность создавать над ними подгруппы премиум-класса. Источник, знакомый с программой, сообщает, что администраторы групп смогут взымать с участников до 29,99$ ежемесячно.

На данный момент сам Facebook не будет получать средства за платные подписки, однако администраторы будут обязаны поделиться с Apple и Google 30% заработка за первый год и 15% после.

Для администраторов, работающих с группами, которые требуют много времени и энергии, способность монетизировать их усилия, похоже, имеет большой смысл. По словам Сары Мюллер, которая ведет группу под названием Declutter My Home, "благодаря новой группе подписок я смогу предоставить более интерактивные способы взаимодействия, например, мини-проекты, групповые задачи, тренинги, сохраняя при этом первоначальную группу как надежное сообщество для получения бесплатных советов".

Пока новая функция доступна только на мобильных устройствах. Минимальная цена на подписку составит $4,99, максимальная — $29,99. Если пользователь выразил желание подписаться, администратор одобряет заявку, а с его счета списывается вся сумма за месячный доступ. Если пользователь отменит подписку, у него сохранится доступ к эксклюзивным постам до конца месяца.

Работает новая функция так: администратор оповещает пользователей о наличии платной подписки, после чего им открываются карточки, на которых можно увидеть превью премиум-контента и узнать цену за доступ. Журналисты отмечают, что "успех новой пилотной программы кажется почти предрешенным".