Горе от ума. Как Apple проиграла битву за интеллект Google и Amazon

В последнее время все чаще эксперты говорят о том, что Apple пора найти новый перспективный сегмент, чтобы сохранить тот уровень прибыли, к которому привыкла компания. Похоже на то, что Apple провалила эту задачу.

Сегмент планшетов, ноутбуков, смартфонов прекратил или практически прекратил рост. Компания выкручивает руки поставщикам, чтобы снизить себестоимость iPhone, но задирает цены на новые модели. Это поможет ей продержаться на том же уровне доходов какое-то время. По мнению экспертов, наиболее вероятно, что новыми генераторами сверхприбыли для компании станут аксессуары (часы, наушники) и сервисы. Но ни то, ни то пока не демонстрирует взрывного роста. В то же время одним из самых перспективных направлений в персональной электронике стали колонки с интеллектуальными ассистентами. Сегмент, куда Apple зашла поздно и провально.

Черт из коробки

По всей вероятности, украинцы получат возможность познакомиться поближе с прелестями интеллектуальных ассистентов в электронике не раньше, чем в продаже появятся устройства на Android P (бета-версия не в счет, нельзя говорить о том, что смартфоны, для которых она доступна, массовы). «Умные» колонки Google, Amazon и Apple так и не были официально представлены в нашей стране. А Amazon, будучи владельцем самого продвинутого ассистента, Alexa, больше всех из этой троицы не спешит адаптировать свои продукты для украинского потребителя.

Тем не менее, это очень перспективный сегмент рынка электроники, который в будущем вполне может изменить расстановку сил среди технологических гигантов. Уже сегодня, по данным Business Insider, 20% американских домохозяйств купили устройства с интеллектуальным ассистентом, и они набирают популярность.

Как пишет TechCrunch, к марту 2018 года уже 47,3 млн американцев пользовались «умными» колонками. Только в последнем квартале 2017 было реализовано 14 млн устройств.

Apple долгое время была лидером или одним из лидеров во всех сегментах, где она присутствовала. Ее продукты создавали новые классы устройств или делали (более-менее) успешными текущие. Так было со смартфонами, планшетами, умными часами.

Но первая «умная» колонка HomePod оказалась провальным продуктом. Если компания не сможет исправить ситуацию в следующих поколениях, для нее это может закончиться плачевно.

Google, Amazon, Facebook, Microsoft, IBM, даже Samsung – все бросили свои силы на развитие искусственного интеллекта. В ближайшие годы борьба будет обостряться. Лидерами в новом сегменте могут стать только компании, имевшие возможность накопить огромные объемы данных, которые позволили им «натренировать» их интеллектуальных ассистентов, и огромные ресурсы на их обработку.

Помимо роста вычислительных мощностей, который в принципе сделал возможным развитие искусственного интеллекта хотя бы в таком зачаточном виде, как есть сейчас, прогрессу в новом сегменте предшествовало два важных фактора. Это прорыв в распознавании и обработке речи.

Amazon представила первую «умную» колонку с интеллектуальным ассистентом Alexa в 2015 году и открыла голосового помощника для сторонних разработчиков, в результате чего тот приобрел 40 000 новых навыков. Чтобы создать свои приложения для Alexa, не нужно уметь программировать, зато можно получать доход.

В апреле текущего года Amazon запустила инициативу Alexa Brain, которая позволит связать навыки ассистента, научит его понимать контекст и даст ему память.

Google вышла на этот рынок год спустя (по факту полтора, так как ее первая колонка Google Home начала продаваться только в ноябре 2016). На Google I/O 2018 компания также продемонстрировала способность Ассистента улавливать контекст и выполнять более сложные задачи.

Apple представила первую «умную» колонку HomePod с голосовым ассистентом Siri около года назад, а продажи ее начались в январе 2018.

Facebook, по слухам, планировал анонсировать свое устройство с собственным «умным» помощником в ближайшее время, но скандал с утечкой данных заставил компанию отсрочить планы. Летом, согласно анонсу Google, три компании представят этим летом колонки с дисплеями и Ассистентом компании.

На рынке становится все теснее, и чем дальше, тем сложнее Apple будет прорваться наверх на нем.

Курица, которая несет золотые яйца

Как пишет Quartz, пользователи Echo ежемесячно тратят на Amazon в 1,7 раз больше средств по сравнению с обычными посетителями сервиса. Создавая ассистента, Amazon сама не рассчитывала на подобный успех, говорится в публикации. На Amazon, к слову, приходится 44% онлайн-ритейла США.

Конференция Google I/O 2018 показала, что корпорация добра также планирует максимально привязать пользователя к своим сервисам посредствам Ассистента. Ассистент сможет заказывать любимые продукты пользователя, подбирать ему новости, помогать с навигацией и информацией об окружающем мире, при этом лишая его необходимости переходить в сторонние сервисы. В перспективе для компании это и лояльность пользователей, и дополнительный заработок с комиссий с транзакций, которые будут проходить через Ассистента.

В исследовании OC&C Strategy Consultants говорится о том, что к 2022 году объем продаж, сделанных через голосовых ассистентов, составит $40 млрд в США и Великобритании. Для сравнения уже состоянием на февраль текущего года эта цифра равнялась $2 млрд. Для компаний, которые создают интеллектуальных ассистентов, этот продукт представляет собой курицу, несущую золотые яйца.

Как Apple все проспала

По данным Bloomberg за январь-март 2018, почти три четверти реализованных "умных" колонок принадлежат Amazon. Google находится на втором месте с большим отрывом (14%), Apple досталась десятая часть.

Плохие продажи Apple связаны с завышенной ценой ($349 против $49 за самые бюджетные модели конкурентов), ограниченными возможностями ассистента, а также задержкой выхода на рынок — после высокого предновогоднего сезона.

Кроме того, о звуке HomePod эксперты отзывались по-разному. Одни утверждали, что он лучше, чем у конкурентов, другие — что все равно не дотягивает до своей ценовой категории и за те же деньги можно приобрести решение сторонней компании, в которое интегрирована та же Alexa, например, Sonos.

Но все-таки главной проблемой устройства является Siri. Издание Loupventures провело сравнение возможностей разных ассистентов, и результаты Apple оказались ниже всех по большинству параметров.

The Information провело собственное расследование, чтобы разобраться, почему у Apple не получилось сделать конкурентного ассистента. Издание пришло к выводу, что причинами стало отсутствие сильного лидера, способного сформулировать цели проекта и заставить команду работать для их достижения, корпоративная закрытость, из-за которой Apple так и не открыла вовремя доступ к Siri сторонним разработчикам, кадровые рокировки и увольнения, которые привели к тому, что проект покинули люди, которые занимались им изначально.

Наконец, вишенкой на торте стало то, что команда, которая занималась Siri, и команда, которая разрабатывала HomePod, познакомились лишь в 2015 году, когда Amazon уже представила Alexa (ознакомиться с материалом подробнее можно в оригинале на английском языке или в сокращенном виде в русском переводе).

Отсутствие упоминания результатов продаж HomePod в последнем квартальном отчете Apple указывает на отсутствие успехов в этом направлении. В Strategy Analytics оценивают отгрузки на уровне 600 000 устройств.

В компании, вероятно, и сами оценивают итоги негативно, раз сокращают производство «умной» колонки до 200-300 тысяч единиц в месяц. Вопрос в том, сможет ли руководство Apple перестроить внутренние процессы таким образом, чтобы исправить ситуацию, и как скоро она это сделает. Так, по слухам, на WWDC 2018 компания анонсирует более доступную колонку под брендом Beats с ценой $199. Это все еще дороже, чем самые доступные решения конкурентов, и не гарантирует того, что новая "умная" колонка станет умнее.