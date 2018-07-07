Жечь, гнуть и запрещать: 12 самых удивительных новостей технологий за неделю

Все, что вы хотели бы знать, но могли пропустить в одной подборке.

1. Похоже, что Microsoft не планирует отказываться от любимых граблей. С упорством, достойным лучшего применения, компания работает над очередным смартфоном. Он будет складным, на топовом железе, ОС Windows и, очевидно, чертовски дорогим. НВ, затаив дыхание, ждет анонса и первых рапортов о героических продажах. Хотя свое мнение об этой затее мы высказали задолго до последней утечки.

2. Samsung, кстати, тоже гнет свою линию в смартфонах и смартфоны заодно. Первые образцы были показаны партнерам компании на CES 2018. На CES 2019, надо полагать, наконец будет анонс.

3. Россия подумывает отключиться от глобального интернета.

4. Мы бы прокомментировали эту новость со всем ехидством, если бы недавно украинские законотворцы со всем рвением не постарались протолкнуть в стране цензуру похлеще чем у восточного соседа. К счастью, вилочки, как говорится, нашлись, а вот осадочек остался.

5. Из хорошего – Кабмин планирует финансировать украинскую науку, которая в последние годы все больше как суслик – никто не видит, но она есть.

6. Европарламент, похоже, может оскандалиться не меньше украинских законотворцев. К счастью, он быстро спохватился и откатил назад скандальный закон, который мог оставить нас без мемов в интернете.

7. Спасибо Википедии и всем причастным за активную позицию и протесты, которые привлекли внимание к проблеме.

8. Китай всю неделю отжигал как мог. Во-первых, выяснилось, что в стране разработали лазерную пушку, которая, как в самых фантастических фильмах, оставляет от человека одни угли. Поражает с километра. Выглядеть, похоже, будет вот так.

9. Во-вторых, местный IT-гигант Baidu запустил в коммерческое производство беспилотный автобус.

10. В-третьих, местные ученые разрабатывают «умную» ракету. Летит в космос как нормальная, но если что, умеет чинить себя по дороге и менять маршрут.

11. HTC увольняет четверть сотрудников. Хотя компанию недавно приобрел Google, ее смартфонам это помогло примерно так же, как Motorola в свое время. То есть как мертвому припарки. Потому что разваливать ее продолжают те же самые ручки.

12. Приватбанк продвигает приложение Privat24 в массы. Компания предлагает клиентам банков, которые до сих пор не успели интегрироваться с Apple Pay, платить через его приложение. Кто-то из читателей уже пробовал, кстати? Если да, можете поделиться впечатлениями в комментариях.

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