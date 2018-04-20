Российская кибератака, 5G в США, прорыв украинского стартапа. Главное за неделю в IT

Топ-менеджеры и эксперты отрасли информационных технологий рассказали НВ о главных событиях уходящей недели.

Елена Минич

советник первого вице-премьер-министра по вопросам цифровой экономики

FCC, телеком-регулятор США два дня тому назад анонсировал, что с 14 ноября 2018 начнутся первые 5G-аукционы в миллиметровом диапазоне спектра (24 и 28 ГГц).

Далее ожидается назначение дат аукционов для последующих диапазонов для 5G (33 и 37 ГГц и 3,5 ГГц).

Facebook анонсировал новые правила управления персональными данными в соответствии с Европейским законодательством GDPR. Новая политика начнет действовать для ЕС уже сейчас и распространится со временем на всех пользователей ФБ по всему миру.

Пользователи ФБ смогут отказаться от рекламы и самостоятельно решать, какие данные предоставлять в пользование. Также ФБ обещает более простою процедуру удаления своих данных.

Правительства США и Великобритании (DHS, FBI & NCSC) впервые сделали совместное техническое заявление о кибератаке, предпринятой правительством России.

Целью этих атак явились государственные и коммерческие телеком, IT-организации, интернет-провайдеры, обеспечивающие элементы критической государственной инфраструктуры.

Атаке подверглись роутеры, коммутаторы, файерволы, сетевые системы защиты от кибератак.

Это не первая и, скорее всего, не последняя кибератака, организованная российским правительством. С 2015 года таких атак уже было немало. В этот раз были атакованы девайсы, у которых были «слабые» стороны и дыры в защите: либо не установлены обновления для защиты в новом оборудовании, либо end-of-life девайсы, к которым производители уже не выпускают обновления по защите, либо по халатности на девайсах ПО с защитой в принципе не было установлено.

Скандально известная Cambridge Analytica хочет присоединиться к 3,5 миллиардов, поднятым на ICO и планирует выпустить свою криптовалюту.

Интересно, кто им поверит после из манипуляций с персональными данными?

Ольга Афанасьева

исполнительный директор UVCA (Украинской Ассоциации венчурного и частного капитала)

Американская корпорация General Electric подписала договор с Одесским стартапом Kwambio, разрабатывающим 3D-принтеры. Это показатель того, что украинская продукция и компании интересны на глобальном уровне.

Доставку первых двух 3D-принтеров и разработанных специально для них расходных материалов, насколько мне известно, планируют осенью. Пока сделка не будет завершена, детали не разглашают, но известно, что это проект двойного назначения, частично для оборонной сферы.

Кстати, в январе команда Kwambio представляла разработку в Лас-Вегасе, на крупнейшей выставке мировой электроники CES в рамках украинского павильона, организованного нашей Ассоциацией при партнерстве WNISEF.

18 апреля состоялась презентация первого «Ukrainian Blockchain Policy Paper», в котором определены принципы функционирования и развития крипторынка Украины.

Очень важно создание единых принципов работы и регулирования правоотношений, возникающих в ходе использования таких инновационных инструментов, как криптовалюта и блокчейн. Впервые документ был разработан не государственными регуляторами, а экспертами крипторынка и специалистами сферы, в том числе членами Блокчейн Комитета UVCA. Ознакомиться с документом и поддержать его можно, подписав петицию. Документ не окончательный - работа только начинается, поэтому создатели приглашают всех к обсуждению.

В России запретили использование Telegram. Пока не понятно, что это будет означать для Украины, тенденция давления и запрета различных мессенджеров и социальных сетей по всему миру становится все активнее.

Кирилл Мазур

руководитель развития экосистемы и партнерств инновационного парка UNIT.City

На этой неделе вышло новое годовое исследование стартап-экосистем мира от Startup Genome.

Исследовательское агентство Startup Genome буквально на днях опубликовало интереснейший и богатейший на инсайты отчет мировой стартап-экосистемы.

Если мы хотим лучше понимать тренды предпринимательства, закономерности роста стартап-экосистем мира и на какие точки локальной бизнес-среды нужно давить, чтобы в стране рождалось больше инноваций – такие исследования просто обязательны для прочтения.

Особенно интересным отчет окажется для тех, кто развивает стартап-экосистему страны своими инициативами и бизнесами, а также для тех, кто интересуется мировой экономикой и хотел бы знать, какие города и страны обходят по инновациям весь мир прямо у нас на глазах за считанные годы.

Константин Курильченко

старший юрист ЮФ Evris

Украину ненадолго всколыхнула история вокруг 4G-тендера и появления президента на нем.

С правовой точки зрения следует констатировать, что появление президента Украины Петра Порошенко на торгах по частотам 4G не является нарушением, которое может привести к признанию результатов торгов недействительными, так как фактически выступление президента было проведено в период между проведением торгов по разным лотам и не оказало прямого влияния на проведение торгов или на работу тендерной комиссии. Также, следует заметить, что каких-либо серьезных нарушений при проведении торгов, которые прямо могли бы привести к признанию результатов недействительными, участниками рынка и сторонними экспертами зафиксировано не было.

Но одновременно с этим, учитывая жесткую конкуренцию участников рынка при распределении частотного ресурса, следует согласиться, что проведение выступлений публичных лиц было бы намного более уместным осуществить после завершения торгов по всем распределяемым позициям.