Главное в IT за неделю. Приход 4G в Украину и крупнейшая в мире кража биткоинов

Топ-менеджеры и эксперты отрасли информационно-коммуникационных технологий рассказали НВ о самых важных событиях индустрии, произошедших на уходящей неделе.

Елена Минич

советник первого вице-премьер-министра Украины по вопросам цифровой экономики

В Украине 31 января 2018 года состоялся 4G-аукцион частот в диапазоне 2,6 ГГц. Все три мобильных оператора приобрели частоты: lifecell – 30 МГц, Киевстар – 30 МГц и Vodafone Украина – 20 МГц.

За эти 80 МГц "выторговали" 2 456 552 705 грн. ($88,174 млн), что на 168,551 млн грн. больше, чем минимальные тендерные цены.

В этом году в телеком-секторе в мире будут продолжаться покупки "вертикальных" компаний. Например, французский Orange купил IT-компанию, специализирующуюся на Health Care – для усиления своих компетенций в данном направлении. Таким образом, Orange планирует принять активное участие в реформе здравоохранения Франции.

Google усиливает свои позиции в разработке смартфонов. На днях завершился процесс покупки 2 тыс. специалистов HTC вместе с правами на интеллектуальную собственность. Эти специалисты занимались на условиях аутсорса разработками для Google

Последние две недели новостей о криптовалютах – биткоине, хакеры, действиях регуляторов разных государств – было предостаточно.

Биткоин упал опять до $8735,79 (02.02.2018), а 26 января хакеры совершили самую большую кражу криптоволют – $530 млн – с японской виртуальной биржи Coincheck.

Татьяна Попова

председатель совета Ассоциации Телекоммуникационная палата Украины

На этой неделе хочу отметить два значимых события в Украине. Во-первых, это Digital Talk с премьер-министром. На моей памяти впервые за последние 10 лет глава правительства больше двух часов уделил вопросам цифрового развития и внимательно слушал участников. Очень содержательные были выступления руководителей наших ведущих телекоммуникационных компаний. Важно, что вопросы развития инфраструктуры и доступа к ней были на первом месте.

Вторая значимое событие – тендер на 4G. Несмотря на определенный скептицизм некоторых наблюдателей – он прошел успешно. Были реальные торги. Все мобильные операторы получили часть спектра в 2600 МГц. Будем ждать развертывания сетей и проведения еще одного тендера в 1800-ом диапазоне.

Владимир Бек

глава IT Комитета EBA, член совета директоров Sigma Software

Неделя в отечественном IT и на рынке технологий выдалась довольно насыщенной, но интересной. На мой взгляд самой яркой новостью в украинских медиа стали результаты покупки 4G-частот операторами мобильной связи. Есть приятные ощущения некой точки невозврата и движения в направлении дальнейшего развития технологий в Украине.

Порадовала встреча Digital Talk с Владимиром Гройсманом о развитии цифровой экономики страны. IT Комитет ЕВА был в составе рабочей группы по созданию концепции digital-развития, поэтому приятно, что совместная работа и синергия усилий индустриальных ассоциаций и экспертов принята во внимание Кабмином. В рамках встречи премьер-министр подчеркнул необходимость развития человеческого капитала, который является главным активом цифровой экономики и драйвером изменений и внедрения инноваций в стране. Учтена важность экспортной конкурентоспособности украинской IT-индустрии. Отмечу, что темпы роста, в том числе во время кризисов, говорят сами за себя. А экспортно-ориентированный сектор IT индустрии прямо работает на развитие креативного человеческого капитала Украины.

Александр Федиенко

председатель правления Интернет Ассоциации Украины

На этой неделе состоялось важное событие при участии премьер-министра под названием Digital Talk. Где много говорили о цифровой экономике, смене парадигм, электронном образовании. О том, что наши кадры встречаются везде по миру, потому что они очень хорошие, они качественные. Кстати, все присутствующие гордились этим фактом! То есть мы стали не просто кузницей кадров, мы стали придатком к рынку, который наши кадры принимает. Не зря Чехия на днях в два раза увеличила квоты именно для наших граждан. Все говорили, что надо что-то делать, чтобы кадры таки оставались в стране.

Обсуждали также широкополосный доступ (ШПД) в интернет. Даже предлагали благодаря спутниковой связи покрыть ШПД всю страну.

Но кто-то из спикеров затронул вопрос стоимости продукта. Мол уважаемые, если скорость интернет-доступа будет большая, то и стоимость вырастет. Это хорошо или плохо?

На мой взгляд это логично! Если мы хотим быть страной - не придатком и не кузнецей кадров, то почему продукт, который производят интернет-провайдеры, должен обесцениваться? Возможно, это делается умышленно? То есть, стоит задача наполнить страну дешевым продуктом, не совсем качественным, но – массовым. Возможно именно поэтому национальные операторы продают свои услуги именно по 1 грн.?

Я помню те времена, когда на встречах у телеком-регулятора некоторые довольно крупные компании живо обсуждали, что демпинг - это зло для отрасли. И что демпингом занимается именно средний и малый бизнес. Окей, сказали все и начали "войну" с таким бизнесом, через кучу какого-то нормативного хлама. Но, как говорится, руки пишут, а глаза не верят. Проблема в том, что подобная тактика выжженной земли со стороны крупных компаний уничтожает не просто рынок, а всю отрасль.

Станислав Подъячев

управляющий партнер Blockchain Lab

Южнокорейский конгломерат Samsung разрабатывает чипы интегральных схем (Application-Specific Integrated Circuits (ASIC)) для конкретных приложений совместно с тайваньским производителем TSMC.

TSMC предоставляет чипы ASIC, используемые в Antminers Bitmain, но это новое партнерство с Samsung вполне может стать первым реальным конкурентом для производителей чипов Bitmain. Китайский майнинговый гигант Bitmain уже давно обладает монополией на майнинг. Разработав чипы ASIC, Bitmain быстро преобразовал майнинг Bitcoin. Таким образом, падение рынка некоторые участники комьюнити связывают с реакцией китайских майнеров на новости о разработке чипов Samsung.

Одновременно с этой новостью 1 февраля в ряде СМИ появились сообщения о том, что в аэропорту Киева таможенники арестовали 200 ASIC-майнеров общей стоимостью около 13 млн грн. ($460 тыс.) и массой 950 кг, которые были закуплены в Гонконге и предназначались для одной из украинских компаний. Майнеры останутся под арестом до вынесения решения судом.

На этой неделе мы наблюдаем значительное падение цены Bitcoin и альткоинов. Курс Bitcoin откатился до уровня ноября 2017 года. Мы видим связь такого падения с новостями о том, что крупная криптобиржа Bitfinex и эмитент токенов Tether получили повестку в суд от американских регуляторов. Продолжение скандалов вокруг Bitfinex и Tether с разной интенсивностью развивается последние полгода. Очень похоже, что попытки дискредитировать биржу Bitfinex или платежное решение Tether связаны с желанием некоторых игроков рынка манипулировать курсом bitcoin для скупки его по более низкой цене.

Сбербанк России планирует запустить криптобиржу в своем швейцарском филиале Sberbank Switzerland AG. Российский банк выбрал Швейцарию для размещения биржи, потому что российские власти в настоящее время не разрешают криптовалютные операции, а в Швейцарии криптобиржи являются законными. Возникает вопрос: неужели даже госбанк боится делать бизнес в РФ?

Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) получила постановление суда о замораживании активов техасского ICO, которое собрало более $600 млн. Постановление приостанавливает работу AriseBank по привлечению каких-либо дополнительных денежных средств инвесторов. Агентство утверждает, что ICO с ноября привлекало средства без регистрации регуляторов. Агентство заморозило криптоактивы, в том числе Bitcoin, Dogecoin и Litecoin, и постановило вернуть деньги инвесторам. Замораживание активов — это самое значительное действие для агентства, пытающегося защитить рынок, который привлек миллиарды от целого ряда инвесторов. Регулятор сигнализирует о предложениях, которые, скорее всего, являются ценными бумагами. И которые должны быть зарегистрированы в соответствии с законодательством США о ценных бумагах.

Владимир Бондаренко

технический директор компании Mauris

Впервые за четыре года одна из крупнейших конференций игровой индустрии СНГ, DevGAMM, состоялась в Киеве. Мероприятие проходило в Cosmopolite Congress Hall 1-2 февраля.

DevGAMM – одна из лучших возможностей для украинского IT-бизнеса подать свой продукт на рассмотрение экспертам, получить новый опыт и расширить сеть своих знакомств в области gamedev. Разработка игр – одно из самых перспективных направлений для продуктовых компаний.

В Украине активно увеличивается количество компаний, которые занимаются разработкой мобильных игр, и количество пользователей, которые ценят этот сектор разработки. В этом месяце наша команда провела анализ доходов от мобильных приложений за 2017 год. Оказалось, что 82% средств, а именно $48,3 млрд, заработанных с помощью внутренних платежей, пришлась на мобильные игры. Сейчас в Украине растет количество игровых продуктов как высокого уровня, так и инди-проектов (любительских, без привлечения средств). Наличие таких событий будет стимулировать дальнейшее развитие игровой индустрии в нашей стране.