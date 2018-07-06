Facebook обвинил «Декларацию Независимости США» в ненависти, а в Финляндии запустили коммерческую 5G-сеть. Главное в IT за неделю

Эксперты IT-отрасли рассказывают НВ о главных событиях в индустрии информационных технологий за неделю.

Елена Минич

советник первого вице-премьер-министра по вопросам цифровой экономики

В МЭРТ создали Координационный Совет по цифровой экономике для координации действий с рынком, экспертами, общественностью и органами исполнительной власти.

Возглавил Совет первый вице-премьер Украины Степан Кубив. Открывая первое заседание Координационного Совета, Степан Кубов отметил, что основной задачей является организация выполнения плана мероприятий по цифровизации экономики и общества на 2018 год.

15 июня была закончена разработка и опубликован первый стандарт для 5G-сетей без привязки к сетям предыдущих стандартов, так называемая «standalone» сеть.

Трехлетняя работа организации 3GPP и экспертов воплотилась в Release 15, позволяющий производителям сетевого оборудования запускать «производственный конвейер» и поставлять уже в этом году стандартизованное коммерческое оборудование для сетей 5G.

Теперь дело за малым, а на самом деле не мне важном, чем сеть элементе - девайсах 5G, которые появляться в начале 2019 года.

Фейсбук опять попал «под раздачу». Его алгоритмы определения постов, содержащих расистские или ненавистнические пассажи, признали «Декларацию Независимости США» документом, выражающим ненависть.

Фейсбук извинился перед техасской газетой «Liberty County Vindicator», которая накануне 4 июля публиковала цитаты из Декларации о независимости США. Один из постов, с параграфами с 27 по 31 был удален Фейсбуком за пропаганду ненависти....

Александр Рыженко

глава Государственного агентства по вопросам электронного управления

Согласно последнему выпуску Global Open Data Index, только 15 государств в мире публикуют данные о качестве воды в открытом машиночитаемом формате. Украина месяц назад также пошла по пути наиболее прогрессивных стран в вопросе сохранения и улучшения экологической ситуации, открыв данные о воде, чем показала достойный пример многим нашим соседям и странам ЕС.

На этой неделе Государственное агентство водных ресурсов и Агентство журналистики данных представили интерактивную карту загрязненности рек в Украине «Чистая вода», что позволяет сделать чувствительную экологическую информацию доступной для ученых, экологов, общественных активистов, органов местного самоуправления и всех заинтересованных граждан.

Более 400 пунктов контроля качества воды в Украине, 16 параметров загрязнения и хронологический срез в пять лет легли в основу интерактивного инструмента, который позволяет оценить качество воды в крупнейших речных бассейнах страны. А также – узнать, кто, по официальным данным Госводагентства, загрязняет эти водоемы.

Назар Грынык

CEO агентства мобильного маркетинга LEAD9

Финский сотовый оператор Elisa недавно запустил первую в мире коммерческую сеть мобильной передачи данных пятого поколения. Первой право воспользоваться сетью предоставили министру транспорта и связи Анне Бернер, которая сделала видеозвонок министру экономики и инфраструктуры Эстонии. Технология интересует и других операторов, которые обещают запустить свою сеть пятого поколения в этом году.

Компания BlackBerry, несмотря на недавние проблемы и почти банкротство, после того как их купили китайцы с индусами, ожила как феникс и даже выпустила новый смартофон. Так, телефон имеет олдскульный дизайн, кнопочная клавиатура занимает добрую четверть экрана и ваш Инстаграм там будет выглядеть калично из-за специфических пропорций экрана. Но есть люди, которым нравится его надежная сборка, удобная клавиатура и наличие аудио джеке (в отличие от новых iPhone).

В столице Казахстана открыли новый роботизированный офис Казпочты на территории «Робополиса», создаваемого для поддержки и развития казахстанской робототехники. На открытии присутствовал известный робот-гиноид София, который был создан по образу актрисы Одри Хепберн. Проект имеет целью показать гражданам, что можно получать традиционные услуги в абсолютно новом формате.

Благодаря всесторонней поддержке идеи диджитализации со стороны правительства, Казахстан имеет все шансы стать продвинутым и востребованным в этой сфере государством. Гостей мероприятия встречал новый робот-консультант Pepper. Благодаря HD-камерам и датчикам расстоянии он распознает окружение и реагирует на эмоции людей. Робот будет рассказывать посетителям инновационного офиса о сервисах Казпочты, развлекать их и проводить экскурсии. В зоне VR-обслуживания посетители могут совершить виртуальный тур по офису, ознакомиться с сервисами Казпочты и найти свою посылку, продиктовав ее трек-номер. В AR-примерочной можно примерить и купить одежду из онлайн-магазина.