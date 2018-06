Facebook ушел в оффлайн и ввел платную подписку, у Instagram - первый миллиард. Главное в IT за неделю

Эксперты IT-отрасли и топ-менеджеры IT-компаний рассказали НВ о главных событиях индустрии за неделю.

Елена Минич

советник первого вице-премьер-министра по вопросам цифровой экономики

Сенат США отменил сделку ZTE с Департаментом Коммерции, приняв новые положения в 2019 National Defense Authorization Act. Акции ZTE на Гонконгской бирже упали на 27%.

Трамп планирует встречу с членами Сената и попытается смягчить формулировки в новом законодательстве. Президент считает, что штрафа достаточно в качестве наказания за нарушение экспортных норм. Если санкции останутся, это практически уничтожит компанию.

AT&T, номер два оператор в США, заявил, что намерен использовать новейшие технологии и предложить принципиально новый подход в бизнесе развлечений.

На прошлой неделе AT&T решением суда отменил запрет Департамента Юстиции на покупку Time Warner, и мегасделка стоимостью $85 млрд в итоге состоится. Телеком-оператор становится голливудским гигантом, владеющим HBO, Warner Brothers film, телевизионными студиями, Turner Broadcasting и CNN.

В истории телекома и медиа - это первая сделка такого масштаба и первая сделка, позволяющая совместить online интернет и телеком-технологии с медийным вещанием. AT&T обещает снизить количество рекламы, сделать меньше каналов в ТВ-пакетах и предложить персонализированный выбор программ в пакете.

Достигнуть снижение количества рекламы планируется за счет ее персонализации, релевантности и ожидания, что рекламодатель будет готов платить больше за каждый персонализированый и таргетированный контакт. Зрители уже привыкли к ТВ-услугам без рекламы, типа Netflix, и главная цель теперь для AT&T - найти баланс между количеством и качеством.

Правительства Австралии, Англии и США дебатируют, допускать или не допускать компании Huawei и ZTE к строительству сетей 5G. Опасения связаны с национальной безопасностью, как заявляют конгрессмены и чиновники. По данным спецслужб этих стран, есть риски, связанные с кибершпионажем критической инфраструктуры и связи этих компаний с правящей партией Китая.

Австралийское правительство внедряет так называемый «Список зарубежных агентов», где компании и индивидумы могут задекларировать себя как представителей зарубежного правительства или их агентов.

Sprint, четвертый по величине американский мобильный оператор, совместно со стартапом NXM Labs Inc., занимающимся блокчейн-технологиями для IoT-решений, запустили 5G-ready блокчейн-платформу для управления автомобилями.

Пассажирам будет предоставлен мобильный Wi-Fi на базе сети LTE, а в дальнейшем и с использованием сети 5G, мониторинг технического состояния транспортных средств и дистанционного управления автомобилем. Для национальных авто дилеров услуги будут доступны с осени 2018.

Ольга Афанасьева

исполнительный директор UVCA (Украинской ассоциации венчурного и частного капитала)

По данным Европейской ассоциации венчурного капитала «Invest Europe», в которую входит Украинская ассоциация венчурного и приватного капитала, доля европейского венчурного капитала в 2017 году достигла наивысшего уровня за последние 10 лет. Из инвестиций в размере $7,2 млрд, 45% (около $3,2 млрд) пришлось на стартапы в информационной и коммуникационной сферах и 23% (около $1,7 млрд) - на биотехнологию и здравоохранение.

Европа серьезно взялась за развитие венчурного направления и хочет помериться силами с Кремниевой долиной. Первые шаги были сделаны несколько недель назад, когда были оглашены планы о создании пан-европейского фонда фондов VentureEU размером $2,6 млрд для инвестирования в венчурные фонды, которые, в свою очередь, будут инвестировать в стартапы.

Результатами инвестирования в инновационные продукты смогли похвастаться в Amazon, который развивает голосовой помощник Alexa, в противовес Siri от Apple и Google Assistant от Google. Теперь Alexa может заказать вам обслуживание в номере отелей Marriott.

Во вторник утром Amazon анонсировал новую программу под названием Alexa for Hospitality, призванную развивать голосового помощника в отелях. Система сможет предоставлять пользователям следующие услуги: проверить время, работу басейна, запросить услуги ресепшн, настраивать функции умного дома, такие как регулировка термостата. Этим летом Marriott выступит с инициативой внедрить Alexa в 10 объектах недвижимости в США.

Украинцы выступили в финале конкурса по зеленым технологиям PowerUp!, который прошел в Праге. Компания Hempire представила свое изобретение - экологически чистый утеплитель для домов, который использует техническую коноплю. С помощью него можно утеплять любые перекрытия, не боясь возникновения излишней влаги, для чего компания устанавливает специальный регулятор. И хотя в финале конкурса победила команда из Эстонии, разрабатывающая решение для управления электродвигателем, украинцы выступили достойно и смогли привлечь внимание иностранной аудитории к актуальной проблеме энергоэффективности.

Сергей Яковлев

коммерческий директор Дивизиона IT-дистрибуции MTI

Украина поднялась на две позиции и заняла 58 место из 63 в рейтинге конкурентоспособности в цифровой среде, составленном швейцарской бизнес-школой IMD.

За прошедший год Украина также улучшила показатели знаний, перейдя с 45 на 39 место, и показатели технологий - с 62 на 61. К будущему, однако, по мнению швейцарцев, мы все еще не готовы. Впрочем, среди наших сильных сторон исследователи указали скорость интернет-подключений, e-демократию, активное использование Big Data, а также качество обучения. Так что, хоть и не семимильными шагами, но мы заметно двигаемся вперед!

Эту мысль прекрасно продолжает следующая новость. В Киеве новорожденных теперь можно регистрировать онлайн. Проект позволит избегать ненужных бюрократических процессов (подача, заполнение, ожидание документов). Электронный документооборот дает возможность человеку самостоятельно распечатывать, подавать документы при этом значительно экономить время.

Car Connectivity Consortium представил первую версию стандарта Digital Key, который в перспективе позволит открывать любые автомобили любыми смартфонами.

Разработка позволяет распознавать пользователя по лицу или по биометрическим данным. Таким образом, только настоящий владелец будет иметь доступ к автомобилю. Проект обеспечит в первую очередь безопасность и практичность.

Uber будет доплачивать американским водителям, которые пользуются электромобилями для перевозки клиентов.

Проект чем-то похож на украинский «Зеленый тариф», согласно которому правительство предоставляет возможность владельцам альтернативных электростанций продавать излишки выработанной электроэнергии, произведенной с использованием возобновляемых источников. Тем самым государство стимулирует развитие новых видов энергетических ресурсов, привлечение инвестиций в технологии, а также улучшает экологическую ситуацию в стране. Будем надеяться, что вскоре все больше компаний будут поощрять использования зеленых технологий и способствовать сохранению окружающей среды.

Назар Грынык

CEO агентства мобильного маркетинга LEAD9

Facebook запустил пилотный проект по внедрению платной подписки на доступ к группам. На данный момент возможность взимать плату с подписчиков ввели только в нескольких группах. Стоимость находится в пределах от $5 до $30 в месяц.

Все доходы будут оставаться у авторов контента. Цель проекта - помочь администраторам предлагать больше интересного контента для своих подписчиков и продолжать инвестировать в свои группы.

Деятельность Facebook часто называют причиной кризиса печатной прессы, по иронии, соцсеть начала выпускать журнал. Печатное издание посвящено бизнесу: первый номер рассказывает о нишевых брендах.

Журнал уже распространяется в залах ожидания для пассажиров бизнес-класса аэропорта Хитроу и в некоторых «эксклюзивных» локациях Лондона.

Вице-президент Facebook в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Никола Мендельсон рассказал, что идея создания подобного журнала появилась около полугода назад, во время одной из конференций, организованных компанией.

Instagram достиг 1 млрд подписчиков! Соцсеть стала одним из немногих сервисов, который имеет более миллиарда пользователей, наряду с Facebook, WhatsApp, WeChat и YouTube. Поэтому сеть запустила новый видео-сервис IGTV, который может стать реальным конкурентом YouTube.

Приложение IGTV предназначено для создания и просмотра вертикальных видеороликов пользователей Instagram продолжительностью до 1:00. IGTV построено так, как вы используете свой телефон - в полноэкранном режиме и вертикально.

Отныне украинских полицейских можно вызвать через мобильное приложение. В "My Pol" можно вызвать срочный патруль, "кликнув" и кнопку "SOS", когда вам непосредственно угрожает смерть, или сообщить о правонарушении. Полиция приедет туда, где вы находитесь сейчас с телефоном. Эта программа также позволяет оценить работу полицейских по номеру жетона, найти ближайшие отделения полиции и больницы.

Facebook добавляет функции, которые превратят видеотрансляции на игру, например, опросы или викторины.

Социальная сеть отмечает, что обновления помогут переосмыслить традиционные форматы и лучше сплотят группы пользователей. К примеру, благодаря такому функционалу в YouTube создатели видео смогли узнать предпочтения пользователей и скорректировать будущий контент.

Facebook также планирует внедрить новые способы коммерциализации: добавлять рекламные паузы в видео и возможность ежемесячной подписки. Кроме того, планируется введение нового способа платных партнерских отношений с функцией Brand Collabs Manager.

Под анонсированніе игровые функции Facebook уже нашла партнеров. Например, в шоу «What's In The Box» от Fresno пользователи будут догадываться, что в коробке. А в «Outside Your Bubble» от BuzzFeed News участников просить угадать позицию оппонентов.

По мнению одного из топ-менеджеров Facebook, Фиджи Симо, видео очень активно развивается от пассивного потребления к более интерактивных форматов.

Евгения Лугановская

IT-комитет Европейской Бизнес Ассоциации

Верховная Рада Украины приняла законопроект «О внесении изменений в Закон Украины" О культуре "(относительно определения понятия" креативные индустрии ")» №6738.

Целью законопроекта является «определение термина« креативная экономика»на законодательном уровне, что позволит четко идентифицировать виды деятельности, которые создают творческие услуги и продукт, потребует надлежащих форм государственной поддержки для обеспечения их дальнейшего устойчивого развития». Такие изменения были важными, поскольку все, тем чаще происходит ссылки на термин «креативная индустрия», хотя на законодательном уровне это понятие не было закреплено.

В то же время, к сожалению, закон дает очень расплывчатое определение этого понятия, а следовательно, закон не поставленной авторами цели. Комитет информационных технологий EBA всячески поощряет создание классификаторов для креативных индустрий и, по нашему мнению, он может выглядеть примерно так:

Архитектура и урбанистика

Издательство

Дизайн - товары, графический дизайн, мода

Информационные технологии и инновации

Музеи, галереи, библиотеки

Музыка, представления и визуальное искусство

Реклама и маркетинг

Ремесла

Фильмы, телевидение, видео, радио и фотография

Компания IBM представила видео Project Debater, в котором искусственный интеллект ведет дебаты.

Программа слушает аргументы человека, собирает онлайн информацию на тему, анализирует услышанную и найденную информацию и предоставляет свои аргументы. Цель машины - выиграть дебаты. Разработчики говорят, что Project Debater может быть очень полезным в дискуссиях, или в принятии решений, предоставляя факты и разные аргументы.

Поэтому в будущем можно представить, когда на заседаниях, дебатах, выступлениях машины смогут опровергать популистские заявления, называть реальные цифры и тому подобное. Учитывая, что человеческий мозг имеет лимит по запоминания, Project Debater может полностью изменить модели государственного управления и GR, вероятно, к лучшему.