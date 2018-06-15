Google бросает вызов разработчикам, а Украина начинает защищать права покупателей. Главное в IT за неделю

Топ-менеджеры IT-отрасли делятся с НВ главными новостями прошедшей недели.

Тарас Джамалов

генеральный директор Lenovo в Украине

Украина, май 2017 года. Вступает в силу закон, обязывающий сопровождать продажу любой электроники в магазинах фискальными чеками. Появляется много сторонников и противников такого закона. Одни видят в этом шанс на честную конкуренцию, другие - «последний гвоздь в крышку гроба предпринимательства».

В одном вопросе было единогласие сторон – болевой точкой является необходимость инвестиций малого бизнеса в кассовые аппараты, их настройку и обслуживание.

Украина, 13 июня 2018 года. При большом участии нескольких IT и коммерческих ассоциаций был принят закон, позволяющий использовать планшеты и смартфоны в качестве устройств для фискальной регистрации в розничных точках продаж. Это тот редкий случай, когда от нововведения выиграют почти все: покупатель, продавец, импортер, производитель и даже государство.

Но почему «почти»? Потому что полноценное внедрение закона не оставит нечестным продавцам возможностей для обмана покупателей. Станет невозможной продажа контрафактного товара под видом оригинального, продажа Б/У-товара под видом нового; станет сложно под каким-либо предлогом отказать покупателю в реализации его законного права на обмен/возврат товара и т.д.

Этот закон не только дает возможность малому и среднему бизнесу сделать большой технологический шаг вперед при минимальных инвестициях, но и показывает готовность государства менять законы в соответствии с требованиями современного инновационного мира.

Владимир Бондаренко

CEO компании Mauris

Корпорация Google запустила сервис-конструктор для создания простых бизнес-приложений App Maker.

Существует достаточно много подобных сервисов, но их трудно назвать конкурентами мобильной разработки. В целом, гибкость такого решения ограничена, функционал весьма шаблонен, а качество оставляет желать лучшего. Поэтому люди, которые хотят создать простое приложение, используют конструкторы, а те, кто хотят создать полноценный инструмент для бизнеса, обращаются к разработчикам.

В промо-материалах Google позиционирует App Maker как сервис для тех, кто хочет сделать максимально простое приложение. Этот конструктор интегрирован с другими сервисами Google. В первую очередь, компании нужен этот сервис, чтобы монетизировать другие платные сервисы и платные бизнес-подписки. Для них это логичный последовательный шаг, который позволит увеличить интерес аудитории и повысить стоимость предоставляемых услуг.

Как разработчики мы довольно скептически относимся к App Maker, так как ни один шаблон, который будет позволять сделать 4-5 страниц, не сможет достичь эффективного взаимодействия с пользователями. А тем более выжать хотя бы 50% тех возможностей, которые можно получить во время работы с клиентом через мобильную платформу. Появление данного инструмента никак не коснется мобильной разработки, так как это разные сегменты услуг.

Но, в целом, радует, что автоматизация развивается, и у каждого есть возможность создать небольшое приложение с помощью простого и понятного сервиса. Использование инструмента от компании Google для такого рода проектов является лучшим, нежели других сервисов-аналогов. Это связано с тем, что Google имеет ресурсы, которые позволяют поддерживать и внедрять новые технологии. В то время как конструкторы, созданные другими фирмами, морально и физически устаревают быстрее, чем успевают выйти на рынок.

Назар Грынык

CEO агентства мобильного маркетинга LEAD9

Компания Google подключила к сети с бесплатным доступом 400 железнодорожных станций на территории Индии. Благодаря проекту Google Station сейчас ежемесячно интернетом пользуются более 8 млн человек. Очень надеюсь, что и у нас хотя бы на центральных вокзалах и в поездах Интерсити+ также заработает эта программа.

Компания Apple сообщила о разработке новой функции защиты смартфонов iPhone, которая будет активироваться через час после последнего блокировки устройства пользователем. Скорее всего, это будет модернизированный вариант уже известной функции "USB Restricted Mode», которая блокирует порт Lightning в случае использования телефона в течение недели. Планируется, что она появится в новой операционной системе iOS12 осенью этого года.

Толчком к усилению защиты стала разработка компанией Grayshift, основателем которой является бывший сотрудник Apple, устройства под названием GrayKey. Этот девайс стоит недешево - 15 000 долларов - но пользуется спросом у полиции и криминалистов для разблокировки iPhone в случае необходимости получения из него информации. И, о чудо, основателем компании является бывший инженер Apple.

Ирония в том, что двое из основателей Apple - Джобс и Возняк - тоже когда-то начинали с хакерской коробочки Blue BOX, которая давала возможность звонить бесплатно по телефону в дальних и бурных 70-х.

Ну а в Украине прогресс тоже не стоит на месте! Правительство приняло решение, разработанное BRDO совместно с Минфином и Минэкономразвития, которое позволит использовать смартфон или планшет в качестве кассового аппарата. Также отныне зарегистрировать РРО можно будет в один шаг за один день.