iOS 12 не оправдала ожиданий, Xiaomi выходит на IPO, а Microsoft утопила дата-центр. Главное в IT за неделю

Apple пообещала, что новая "операционка" ускорит телефоны на 50% в среднем из-за нового, более совершенного алгоритма

Эксперты IT-отрасли и топ-менеджеры IT-компаний анализируют ключевые события и сделки уходящей недели.

Елена Минич

советник первого вице-премьер-министра по вопросам цифровой экономики

«Быть или не быть?» - так стоял вопрос выживания для ZTE, начиная с апреля 2018, когда Департамент коммерции США анонсировал запрет на 7 лет на продажу компонентной базы производства США для ZTE в связи с тем, что ZTE нелегально поставляло оборудование в Иран и Северную Корею. Третья часть всей компонентой базы ZTE поставлялась 211 американскими компаниями, и в 2017 общий объем поставок составил $2,3 млрд.

В начале мая ZTE объявило о полном закрытии производства, и 70 тысяч сотрудников ZTE оказались в подвешенном состоянии.

Президент Трамп в своих твитах пообещал отменить санкции ZTE в замен на штраф в размере $1,3 млрд и полную смену руководства компании.

Санкции, наложенные на ZTE, могли бы отразиться негативно на финансовых результатах и американских компаний и привести к сокращению рабочих мест.

В конце мая ZTE достигло соглашения с Департаментом коммерции США об отмене санкций на экспорт. Вопрос перешел в Конгресс, но у них практически нет шансов ветировать решение президента, не взирая на большое лобби против отмены санкций.

Бывший СЕО Qualcomm создал новую технологическую 5G-компанию - XCOM. Стартап будет инвестировать и разрабатывать технологии, направленные на решение основных задач сетей 5G - обеспечение минимальной задержки и максимальной надежности.

В Англии, после прошедшего в апреле аукциона на 5G-частоты в диапазоне 3.4-3.6 ГГц, мобильные операторы начали соревнование «кто первый» или «кто лучший» и анонсировали сроки пилотных стартов 5G-сетей.

Оператор ЕЕ начнет тесты на частоте 3,5 ГГц в Лондоне в октябре 2018 в районе, известном под названием Silicon Roundabout. 10 базовых станций будут заменены на 5G, и оператор предоставит доступ и абонентские устройства для пяти бизнес-клиентов и пяти частных клиентов для тестирования высокоскоростного мобильного интернета и новых услуг. Скорость обещают не менее 1 Гигабита в секунду.

Оператор «3 UK» аккумулировал самый широкий диапазон -144 МГц - в диапазоне 3.4-3.8 ГГц и таким образом имеет самое большое преимущество по емкости сетей и качеству 5G (максимальная скорость и минимум задержек) по сравнению с конкурентами.

Тестирование планируется начать в начале 2019 года.

О2 также анонсировал тесты 5G на О2 Арене в конце 2018 года. В развлекательном комплексе будет развернута отдельная 5G сеть и будут демонстрироваться услуги виртуальной и добавленной реальности, live-видео стриминг.

Государство Великобритания при этом выступает пионером и инициатором создания тестовых площадок (городов) для 5G в рамках государственной Стратегии 5G.

Об этом было заявлено еще осенью 2016 и выделено 25 миллионов фунтов стерлингов на это программу. 5 городов участвуют в 5G-тестировании:

Brighton

Basingstoke

Tyne and Wear

Malvern (Midlands)

Isle of Wight

Александр Рыженко

глава Госагентства по вопросам электронного управления Украины

На этой неделе заработала очередная электронная услуга в сфере пожарной безопасности ─ онлайн-оформление лицензии на противопожарную деятельность. Электронным сервисом можно воспользоваться на Портале электронных услуг ГСЧС – e-services.dsns.gov.ua – и обновленном Урядовом портале kmu.gov.ua в разделе «Электронные услуги».

Кроме самой услуги, на Портале электронных услуг ГСЧС появился реестр лицензиатов.

Онлайн-оформления лицензии – это уже вторая услуга, которую предоставляет Государственная служба Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций. С февраля работает электронная услуга по предоставлению декларации по пожарной безопасности. Запуск обоих электронных сервисов стал возможным благодаря совместной работе Государственного агентства по вопросам электронного управления со Службой, а также – благодаря поддержке проекта USAID / UK aid «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах»/TAPAS и Фонда Восточная Европа.

Ольга Афанасьева

исполнительный директор UVCA (Украинской ассоциации венчурного и частного капитала)

Microsoft объявила о приобретении крупнейшего хостинга репозитария GitHub за $7,5 млрд. По сути, это сделка подчеркивает "возврат" корпорации к своим корням - отрытому программному обепечению, что стало возможным только под руководством нынешнего Главы Microsoft Сатья Наделла. Кроме того, это существенно повлияло на стоимость акций Microsoft в позитивном ключе.

Крупнейший в мире фонд Vision Fund, основанный японским SoftBank, раскрыл сделку стоимостью $2,3 млрд. На этот раз инвестиция направлена в департамент General Motors по разработке автономных автомобилей. Уже в следующем году компания планирует выпустить свое первое транспортное средство с автопилотом. Эта сделка демонстрирует уверенность компании в развитии сегмента самоуправляемых автомобилей.

В принципе, наблюдая за инвестициями Vision Fund, можно определять тренды будущего. Так, размер фонда составляет $100 млрд. Для сравнения: $33 млрд "подняла" вся американская венчурная индустрия в 2017 г., $46 млрд было проинвестовано в стартапы в мире 2017 р. Запомните имя основателя - Масайоши Сан. Собственно, фонд имеет своей целью построить свою “виртуальную Кремниевую Долину в СофтБанке" - платформу, где портфельные компании-юникорны смогут обмениваться экспертизой / контактами / приобретать товары-услуги друг друга / объединять усилия и т.д. Треть фонда уже была проинвестирована в 25 компаний. Причем, как правило, Vision Fund фактически “уговаривает” компании взять больше денег, чем они изначально хотели. Stay tuned!

Commonwealth Bank of Australia был оштрафован на сумму более $535 млн национальным агентством по борьбе с финансовыми нарушениями. Причиной стало нарушение правил по отмыванию денег и финансированию терроризма. В банке была допущена ошибка в проведении более полусотни тысяч транзакций - пополнении депозита фактически анонимно, без фиксирования плательщика. Этот самый крупный штраф в истории страны, по сути, стал еще одним случаем, когда в случае технологической ошибки был допущен сбой в приватности пользователей.

Apple презентовала новые версии iOS, macOS, watchOS и tvOS. Самая ожидаемая среди них - iOS 12 - в этом году не оправдала даже самые скромные ожидания. Apple пообещала, что новая "операционка" ускорит телефоны на 50% в среднем из-за нового, более совершенного алгоритма. Также компания усовершенствовала голосовой помощник Siri, который теперь сможет с помощью заранее указанных фраз выполнять более сложные задачи задачи. Для тех, кто пользуется FaceTime тоже есть новости - теперь в разговор можно добавить до 32 человек и использовать его как видеоконференцию.

Xiaomi - один из лидирующих производителей мобильных телефонов Китая - объявила о намерении провести первичное размещение акций (IPO) на Гонконгской фондовой бирже. При успешном исходе дела стоимость может достигнуть $50-70 млрд. IPO может стать крупнейшим в мире после Alibaba в 2014 году.

Владимир Бондаренко

CEO Mauris

В этот понедельник стало известно, что корпорация Microsoft купила GitHub за $7,5 млрд. Ранее сообщалось, что Microsoft по стоимости акций обогнала Google, хотя у компании давно не было анонсов громких сервисов. Казалось бы, позиции Google сильнее, но на фондовом рынке Microsoft оказалась дороже, что для многих стало большим удивлением.

В первую очередь, корпорация купила огромную аудиторию разработчиков - 28 млн пользователей. Во-вторых, эта покупка сможет изменить имидж Microsoft в профессиональной среде. В-третьих, это получение прибыли с платных сервисов GitHub.

Покупка GitHub позитивно скажется на тенденции развития компании Microsoft. Корпорация мудро ведет бизнес: если большая часть крупных IT-компаний строит бизнес на основе своего топового продукта, Microsoft, в свою очередь, диверсифицирует его. Их стратегия разумна, ведь нацеленность на один продукт в перспективе может сыграть злую шутку.

Но мнения насчет исхода такой сделки у пользователей GitHub расходятся. Разработчики отнеслись к новости о покупке сервиса со скепсисом, и массово переводят свои проекты на GitLab. Такое отношение сложилось неспроста: вспомнить только покупку Skype или LinkedIn. Откровенно говоря, все перспективные и популярные сервисы, купленные Microsoft, либо закрываются, либо становятся ”кривыми” и “не очень рабочими”. Но есть и оптимисты, которые пророчат успешную интеграцию этих компаний.

Мы, в свою очередь, искренне верим, что корпорация Microsoft сломает стереотип и начнет улучшать качество приобретенных сервисов. В противном случае вся аудитория разработчиков уйдет к прямым конкурентам GitHub, а в истории Microsoft появится еще одна неудачная интеграция.

Назар Грынык

CEO агентства с мобильного маркетинга LEAD9

Завершились судебные тяжбы о введении в действие услуги сохранения номера при смене оператора мобильной связи.

В Нацкомиссии по вопросам связи и информатизации ожидают, что запустить услугу выйдет в феврале 2019 года. Операторы мобильной связи уверены, что это положительно повлияет на услуги, стимулируя всех игроков рынка к активной борьбе за абонента благодаря формированию привлекательных тарифов и повышению качества обслуживания.

Сергей Яковлев

коммерческий директор Дивизиона IT-дистрибуции MTI

У побережья Шотландии Microsoft установил дата-центр на дне моря на глубину 35,5 метров. Подводный дата-центр состоит из 864 серверов. Доступ к интернету проходит с помощью подводного кабеля. Сервера с высокой производительностью выделяют много тепла, а их охлаждение – процесс затратный. Эксперимент покажет насколько возможно снизить эти издержки.

В Тайбэе(Тайвань) прошла международная выставка Computex 2018. В ходе выставки Microsoft представила новую группу устройств, которая получила название Windows Collaboration Display.

Это экраны высокого разрешения, которые оборудованы датчиками, фиксирующими появление людей в помещении. Управлять дисплеем можно с помощью голосового помощника Cortana. Уникальность дисплея в том, что к нему можно подключить любой компьютер, работающий под ОС Windows 10.

На той же выставке компания Asus показала монитор CG32UQ, рассчитанный на владельцев консолей Microsoft Xbox One X или Sony PlayStation 4 Pro. Монитор может воспроизводить материалы в формате HDR10, это полезно не только для игр, но и для стриминга видео 4K HDR с популярных ресурсов, таких как Netflix или Amazon Prime, а в Украине - MEGOGO.