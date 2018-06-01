Apple вылечит от iPhone-зависимости и от Telegram. Главное в IT за неделю

Apple, как и другие транснациональные корпорации, не может сторониться политических перипетий и не учитывать субъективное мнение других компаний

Эксперты IT-отрасли рассказывают, что важного произвошло в IT на этой неделе и как это отразится на украинцах.

Александр Рыженко

глава Госагентства по вопросам электронного управления Украины

На этой неделе произошли два важных события.

О первом уже много говорят в Европе - это награда Украины на конференции Tallinn e-Governance Conference, которая является крупнейшим мероприятием в мире в сфере электронного управления. Ежегодно конференция собирает более 100 стран-участниц.

C 2015 года здесь награждают страны, достигшие большого прогресса в развитии электронного правительства и внедрении информационных технологий для более эффективного и прозрачного государственного управления. В 2018 году международное сообщество определила, что Украина сделала значительный прорыв в этой сфере.

Второй е-победой, о которой мы уже можем с гордостью заявить международному сообществу, является обнародование Государственным агентством водных ресурсов данных мониторинга поверхностных вод в формате открытых данных.

Публичная информация в машиночитаемой формате появилась на Едином государственном веб-портале открытых данных data.gov.ua. Данные обнародованы по 14 основным показателям из 445 пунктов сбора воды на реках всех основных речных бассейнов Украины за последние пять лет.

Данные о качестве воды - одни из самых ценных, но одновременно - и одни из самых закрытых в мире. Согласно последним выпуском Global Open Data Index, только 15 стран в мире публикуют эти данные в открытом и машиночитаемой формате. Лишь Финляндия делает это наиболее качественно - регулярно и в полном объеме. Отныне данные именно такого качества будут доступны и в Украине.

Владимир Бондаренко

CEO Mauris

На этой неделе стало известно, что компания Apple блокирует обновления мессенджера Telegram в магазине App Store с середины апреля. При этом, несмотря на то, что конфликт у Telegram начался с Роскомнадзором, обновления блокируются по всему миру. Причина блокировки Telegram компанией Apple не указана. В то же время в Google Play уже доступна обновленная версия мессенджера для пользователей Android устройств.

На сегодняшний день крупные игроки рынка зависят друг от друга и вынуждены находить способы взаимодействия между собой, идти на компромиссы. Ситуация с корпорацией Apple и Роскомнадзором - яркий тому пример. Apple, как и другие транснациональные корпорации, не может сторониться политических перипетий и не учитывать субъективное мнение других компаний, чтобы не иметь проблем в конкретных странах.

Хотелось бы, чтобы в противостоянии Telegram и Роскомнадзора выиграл все-таки мессенджер, и Telegram остался доступен во всем мире. Тем не менее, важно понимать, что при разработке собственного программного продукта нужно заблаговременно и правильно продумать пользовательское соглашение и публикуемый контент. Так вы сможете избежать противоречий с крупными игроками, у которых не будет причин останавливать работу вашего программного ресурса.

Сергей Яковлев

коммерческий директор Дивизиона IT-дистрибуции MTI

На следующей неделе Apple планирует обнародовать новое ПО, которое поможет вылечить людей от iPhone-зависимости. Компания будет призывать своих фанатов меньше пользоваться гаджетами и больше времени проводить с друзьями.

С этой целью инженеры компании работают над инициативой Digital Health – серией инструментов, которые будут помогать пользователям контролировать, сколько же, на самом деле, времени они проводят за своими устройствами.

Возможно, эта инициатива станет новым витком набирающего популярность движения Digital Detox.

Профильный интернет-портал DOU опубликовал новый рейтинг украинских вузов с IT-специальностями, основанный на опросе читателей. По сути – это список вузов, которые готовы рекомендовать их выпускники, и работодатели в IT-сфере Украины.

В общем, если вы планируете идти учиться, а не просиживать штаны – выбирайте из первых трех, не пожалеете.

К слову, на первом месте ожидаемо оказалась Киево-Могилянская академия. На втором месте – Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца, а венчает тройку лучших вузов – Харьковский национальный университет радиоэлектроники. Киевский политехнический институт не вошел даже в первую пятерку финалистов.

Британские ученые (на этот раз это не шутка) разработали технологию 3D-печати, позволяющей напечатать искусственную человеческую роговицу всего за 10 минут. Не то, чтобы 3D-печать органов была чем-то новым для нашего мира, однако это решение может помочь избежать слепоты более десяткам миллионов людей. Ожидается, что в промышленную эксплуатацию технология изготовления роговицы методом 3D-печати может войти уже в ближайшие 3-5 лет.

Алексей Лымаренко

CEO ТД, предприниматель

Хотел бы выделить два чем-то схожих события, и, хотя имеющих сегодня больше развлекательно-образовательную основу, но с потенциалом для развития экономики страны, да и просто интересных нам, украинцам.

Google Украина в сотрудничестве с Сумской областной гос. администрацией представили проект «Мандруй Сумщиною» в рамках кампании «Цифровое преобразование регионов Украины». Так, с помощью VR и 3D-туров можно совершить виртуальную прогулку и открыть для себя новые, неизведанные места области.

Сумы стали уже вторым регионом, где запущена подобная инициатива. Ранее, 18 мая, вышел – «Мандруй Київщиною». Далее в планах - VR-изация других областей Украины.

Проект формирует благоприятный имидж отдельных городов и регионов Украины. Ведь цифровые технологии помогают развивать туризм, который в конечном счете повышает налоговые поступления в областные бюджеты и открывает возможности для роста локального предпринимательства.

Важность проекта еще и в том, что он показывает потенциальным инвесторам, насколько данная территория/объект является привлекательным для капиталовложения или развития бизнеса.

Между тем из схожей тематики интерес представляет еще один интерактивный проект, который был запущен буквально недавно, Cities and Memory.

Это глобальный sound-проект. Его инициатором выступил британский композитор Стюарт Фоукс. В настоящее время на сайте проекта представлено около 2 000 записей, более чем из 75 стран мира.

Так, пользователь может выбрать место на карте и прослушать представленные звуки. Таким образом слушатель-путешественник может изведать места через их повседневные или необычные звучания, уличные шумы или специально наигранные локальные композиции.

Подобные интерактивные затеи являются уникальными, так как привлекают пользователей со всего мира принимать активное участие в формировании имиджа города или страны, а в некоторых случаях даже привлекать туристов. Странные вещи притягивают, неправда ли?

Назар Грынык

CEO агентства с мобильного маркетинга LEAD9

Нарастают страсти по новым европейским правилам защиты личной информации. GDPR или "Общий регламент о защите данных" вступил в силу 25 мая, и в первый же день его действия австрийский активист уже подал в суд на Facebook и Google с требованием взыскать с них штрафов почти $9 млрд. За нарушение правил сбора личной информации.

GDPR, в частности, предусматривает, что нельзя просто уводить персональные данные у потребителей, проставив за них галочки где-то в конце онлайн-соглашения о предоставлении услуг. Более того, нельзя требовать у потребителя самому поставить такие галочку взамен за согласие на оказание услуг. Ведь такое согласие будет признано недействительной и понесет за собой штрафы. А штрафы GDPR вводит такие, чтоб все боялись: до €20 млн или 4% от годового оборота компании, в зависимости что больше.

Регламент произвел такой эффект, что большинство даже американских масс-медиа вообще временно убрали рекламу со своих сайтов для европейских пользователей. Ведь новые правила касаются не только евро-компаний, но и мировых, которые работают на рынках Евросоюза.

В Штатах прошел первый концерт с использованием очков виртуальной реальности. Владельцы Oculus Rift и Go имели возможность смотреть концерт с дополненными эффектами.

Это вдобавок к тому, что недавно рэпер Эминем провел концерт с использованием допреальности на смартфонах. Его команда использовала тренд "смотреть концерт через экран смартфона" и добавила дополненную реальность.

Чтобы увидеть, как Маршал Мазерс запускает крылатые ракеты и ловит на сцене руками вертолеты, стоит установить мобильное приложение и прийти на концерт. Первые шесть песен все наполнены дополнительными эффектами, которые видны только на экране мобильного гаджета. И те эффекты стоят того, поверьте.

Если вы не попали на концерт, не страшно, можно прямо в мобильном приложении "проявить" монстра. Вот он у меня на крыше даже вертолеты ловил!