Facebook юлит с персональными данными, а Apple снизошла до Украины. Главное в IT за неделю

Эксперты IT-отрасли и топ-менеджеры IT-компаний рассказывают о ключевых событиях в Украине и в мире. Главной темой недели стал запуск Apple Pay и много новостей вокруг персональных данных.

Елена Минич

советник первого вице-премьер-министра по вопросам цифровой экономики

17 мая Apple Pay стартовал в Украине. Пользователи iPhone обнаружили, что теперь они могут ввести в приложение Apple Pay своих кредитные карточки, включая MasterCard и Visa.

На протяжении последних лет Apple работает над расширением рынка Apple Pay, и сейчас эта услуга работает в США, Канаде, Китае, Бразилии, Великобритании, Швейцарии, Франции, Италии, Испании, Ирландии, Дании, Финляндии, Швеции, Эмиратах, России, Австралии, Японии, Сингапуре, Гонконге, Новой Зеландии, Тайване - и теперь в Украине. Приятно быть в позитивном списке инновационных стран.

Facebook начал имплементацию нового закона Европейского Сообщества - GDPR для пользователей, проживающих на территории ЕС.

Пока что внедрение выглядит очень лимитировано и предлагается две основные опции для управления персональными данными:

1) согласиться /или не согласиться с тем, что мои данные будут использованы для таргетированной рекламы;

2) согласиться/или не согласиться с «Face Recognition».

Третья опция - #DeleteFacebook, при этом вы получите только копию части своих данных, в информационном окне не указано, что Facebook их удалит, как того требует законодательство.

Новые правила и условия обработки персональных данных «Terms, Data Policy and Cookies Policy» дают возможность ознакомиться с обширным списком данных, которые Facebook собирает и анализирует для применения в «своих продуктах и рекламе», как они заявляют.

Это касается не только ваших непосредственных действий в приложении Facebook, но и всех ваших мобильных/портативных устройств и вашей поведенческой модели — где вы живете, куда любите ходить, где бываете чаще всего, с кем ведете бизнес, что чаще всего покупаете, где покупаете и т.д.

Это кроме всего того, что вы пишите в Мессенджере, в запросах поисковиков, в SMS (логи звонков и сообщений тоже «пишутся» Facebook).

Так что скорее всего стоит ожидать слушания Цукерберга в Парламенте ЕС и дальнейшей модификация правил обработки персональных данных в Facebook.

Ольга Афанасьева

исполнительный директор UVCA (Украинской Ассоциации венчурного и частного капитала)

Осталась неделя до вступления в силу новых правил о защите и обработке персональных данных (GDRP) в Евросоюзе - украинским компаниям надо приготовиться.

Многие на днях получили на почту сообщение об изменениях политики обработки и защиты персональных данных, которые на территории ЕС вступают в силу 25 мая. Если коротко, то новые правила будут следовать шести принципам: законность и прозрачность; ограничение цели сбора данных; минимизация; точность; ограничение хранения; целостность и конфиденциальность. То есть теперь компания, которая занимается доставкой еды, не должна будет собирать такие данные, как возраст и пол человека, если не объяснит их обязательное наличие для предоставления своих услуг.

Важным является то, что новые правила экстерриториальны - украинские компании, которые предоставляют услуги на территории Евросоюза или жителям ЕС, должны эти принципы соблюдать и сообщать о нарушениях (хакерских атаках, например).

Наказание за несоблюдение новых правил достаточно жесткое - до $20 млн или 4% от годового дохода компании. К тому же, это репутационный риск, который может быть важнее штрафов, так как компании перестанут доверять клиенты.

Facebook продолжает бороться с неправомерным сбором данных пользователей через приложения внутри своей платформы. На этой неделе компания приостановила работу около 200 приложений до выяснения обстоятельств о том, передавали ли их создатели данные о пользователях третьим лицам. Таким образом, компания сдерживает свое обещание, данное при расследовании влияния на голосование на выборах президента США, в котором оказалась замешана британская компания Cambridge Analytics. Кроме того, на этой неделе корпорация объявила, что за первые три месяца года была удалена четверть аккаунтов фэйковых пользователей или регистраций-ботов (583 млн).

Украинская ассоциация венчурного и приватного капитала (UVCA) при поддержке Deloitte опубликовала третий отчет об инвестициях в украинские стартапы. Согласно отчету, венчурные инвестиции выросли втрое - до 259 млн - рекордная сумма для Украины. Больше всего в 2017 году инвестиций получил стартап Grammarly. Это компания, которая помогает избегать ошибок при написании текстов. Как бы не парадоксально звучало, но украинцы научились при помощи искусственного интеллекта исправлять ошибки иностранцев.

Впервые в обзоре была опубликована информация об объеме сделок с приватным капиталом. В 2017 году было 14 таких инвестиций с общим объемом 127 млн долл. - значительная для Украины сумма. Учитывая то, что такие сделки являются непубличными, информация о них ограничена только количеством сделок и объемом инвестиций. Также впервые UVCA собрала годовую информацию об инновационном инструменте привлечения инвестиций - ICO. 19 украинских проектов в 2017 году собрали более 160 млн долл., выпустив токены. В нашей стране наблюдается тенденция к увеличению привлекательности ICO. Правда, почти все компании, используя этот инструмент, не указывают Украину страной регистрации. Поэтому UVCA участвует в рабочей группе по наработке законодательства для легального использования криптовалют и проведения ICO.

ПриватБанк запустил для своих клиентов ApplePay. Это важная для любителей “яблочной” техники новость, так как теперь, покупая телефон за 25 тыс. грн, можно будет пройти через турникет метро, приложив его к терминалу бесконтактной оплаты. А если без шуток - то это действительно важно, так как свидетельствует о том, что глобальная компания Apple считает украинский рынок перспективным для бесконтактных платежей с помощью мобильных телефонов. Это подтверждает статистика MasterCard: если в мире количество таких бесконтактных платежей в 2017 году выросло в 4 раза, то в Украине - в 14.

Кроме того, ПриватБанк начал сотрудничество с украинским стартапом MAWI, который разрабатывает умные браслеты. Владельцы браслета MAWI Pay теперь смогут бесконтактно рассчитаться картами ПриватБанка. При этом идентификация пользователя происходит с помощью электрокардиограммы.

Но не стоит расстраиваться владельцам карт других банков. Общемировая практика захода в страну ApplePay показывает, что сервис начинает работать с крупнейшим банком, а затем подключаются остальные. Поэтому, будем надеяться, что к осени большинство украинцев смогут платить, используя свой телефон, тем самым улучшая статистику бесконтактных платежей в нашей стране. И, собственно, увеличение объема безналичных платежей является ключевым в стратегии Национального банка Украины.

Рабочая группа, состоящая из представителей криптобизнеса, общественного сектора и народных депутатов представила свое видение легализации криптовалют в Украине. Презентованный документ стоит на принципах либерализации и открытости использования криптовалют в нашей стране. Рабочая группа сформировала свое видение таких определений как блокчейн, майнинг, токен, смарт-контракт. Также было предложено освободить от налогообложение прибыль физических лиц, которые занимаются торговлей криптовалют.

Владимир Бондаренко

CEO компании Mauris

На сегодняшний день одной из самых успешных моделей монетизации цифрового контента является подписка. Яркими примерами таких успешных проектов являются Netflix, Spotify, Apple Music, SoundCloud и другие. Многие компании киноиндустрии стали разрабатывать стриминговые сервисы и убирать свой контент с Netflix. Они хотят успеть создать площадку с собственной базой подписчиков до того, как крупные сервисы вырастут до уровня монополий.

YouTube неоднократно пытался создать платный контент, а также найти официальный способ монетизации за счет оплаты сервиса пользователями. Компания создала YouTube Red, который дает возможность просматривать ролики без рекламы и смотреть видео в оффлайне. Но большой популярности этот сервис не получил.

На этой неделе в блоге компании YouTube появился анонс запуска проекта YouTube Music, который будет доступен в двух версиях: бесплатной и платной. Компания решила сделать очередной шаг к подписочной модели монетизации. В бесплатной версии пользователи смогут искать и прослушивать музыку, просматривать персональные рекомендации. Но в этой версии придется слушать и рекламу. Стоимость платной версии, в которой отсутствует реклама, составляет 9,99$. Она дает доступ к скачиванию музыки и ее прослушиванию в оффлайне.

Также компания анонсировала выход YouTube Premium, который заменит YouTube Red. YouTube Premium станет комплексным пакетом с пущим количеством преимуществ для пользователя за ту же стоимость ($11,99).

Таким образом, YouTube пытается привлечь аудиторию, которая пользуется Apple Music, SoundCloud и Spotify. Если компании удастся переманить пользователей вышеупомянутых сервисов, то YouTube сможет стать не только источником номер один в предоставлении видеоконтента, но и аудиоконтента.

Владимир Демьяненко

СЕО и управляющий партнер компании D2

Я очень долго ждал запуск Apple Pay в Украине. Это топ-сервис для импульсных розничных продаж. Он освежит зону СМП (средних и мелких предприятий). Становится удобно осуществлять мелкие транзакции, импульсные покупки. Телефон все чаще с нами в руке, чем кошелек.

Люди не станут больше покупать из-за этой функции в крупном ритейле. Но станут это делать в автоматах и food-корнерах для покупки напитков, снеков, негабаритных товаров, оплаты проезда. Это будет рывок для развития малого и среднего бизнеса. С появлением Apple Pay будет больше беcконтактных безналичных платежей, к чему активно стремятся прогрессивные страны. Чем меньше наличных на рынке, тем прозрачней экономика государства. К примеру, в 2017 году Южная Корея запускает проект «Общество без монет», главная цель которого — перевести более 85% населения на электронные платежи к 2021 году.