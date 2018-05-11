Android приблизился к iOS, а Украина - к будущему без справок и очередей за ними. Главное в IT за неделю

Эксперты IT-отрасли Украины со стороны бизнеса и государства рассказали о ключевых событиях недели и том, как они повлияют на индустрию.

Александр Рыженко

глава Госагентства по вопросам электронного управления Украины

Вчера на заседании Кабмина было принято постановление «Некоторые вопросы организации электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов». Оно дает зеленый свет для внедрения в Украине «Трембиты» – системы, которая позволит всем госреестрам взаимодействовать между собой.

Так, документом был расширен перечень приоритетных государственных электронных ресурсов. Также – определен порядок подключения реестров к «Трембите» и их электронного взаимодействия друг с другом. Все это позволит государственным органам эффективнее использовать информацию, которой они распоряжаются, и повысит скорость предоставления административных услуг для граждан, упростив административные процессы.

Следует также отметить, что перечень приоритетных государственных электронных ресурсов был дополнен Государственным реестром физических лиц-плательщиков налогов. Этот реестр сегодня является фактически единственным универсальным идентификатором физического лица, который используется в различных кадастрах и реестрах во время регистрации юридических лиц, земельных участков, прочего движимого и недвижимого имущества.

Постановлением КМУ также определен новый порядок регистрации электронных ресурсов в Национальном реестре государственных электронных информационных ресурсов, так называемом реестре реестров.

Всё вышеуказанное – это только первые шаги по упорядочиванию системы электронных реестров в Украине, которых на сегодня насчитывается больше 200. Однако Постановление правительства призвано навести порядок в 19 из них – наиболее востребованных. Такие важные шаги позволят повысить совместимость реестров между собой, улучшить качество данных, которые в них содержатся (в том числе, благодаря исключению лишней информации), а также усилить защиту особенно критичных элементов реестров.

Владимир Бондаренко

CEO Mauris

На этой неделе прошла конференция Google для разработчиков – Google I/O 2018, на которой была представлена бета-версия новой операционной системы Android P. Каждая новая версия Android именуется названием сладости в алфавитном порядке. Правда в честь какой сладости названа Android P пока не известно: традиционно Google раскрывает полное название ближе к осени, перед финальным релизом версии.

Главные особенности новой версии Android - это повышение уровня безопасности, приближение интерфейса к iPhone Х, управление жестами и энергосбережение.

В дополнение ко всему выпущен единый формат разработки интерфейса приложений Material Design 2. У iOS это было сделано давно, и весь интерфейс разрабатывался на базе готового набора инструментов. У Android были лишь общие правила без готовых элементов управления приложением. Теперь новая версия позволяет работать с готовыми компонентами, список которых стал значительно шире.

Все-таки Google по дизайну тяготеет к Apple и двигается вслед за ним в сторону управления жестами.

В то же время компания продолжает активно развивать свои сервисы. Также на конференции прошел Google Play Awards 2018, где в разных номинациях были названы лучшие приложения года. Наша команда проанализировала каждое из них и выделила лишь одно, достойное награды за счет интересного визуального решения и необычного геймплея - Old Man’s Journey.

На цьому тижні відбулася конференція Google для розробників - Google I/O 2018, на якій була представлена ​​бета-версія нової операційної системи Android P. Кожна нова версія Android іменується назвою солодощів в алфавітному порядку. Але в честь яких солодощів названа Android P поки не відомо: традиційно Google розкриває повну назву ближче до осені, перед фінальним релізом версії.