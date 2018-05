США и Великобритания форсируют внедрение 5G, Facebook убивает Tinder. Главное в IT за неделю

Эксперты и топ-менеджеры IT-индустрии рассказывают НВ о ключевых событиях уходящей недели.

Елена Минич

советник первого вице-премьер-министра по вопросам цифровой экономики

5G - приоритет для администрации Трампа. Как заявил Коммерческий секретарь, технология 5G нужна как для военной сферы, так и для развития экономики.

И слияние T-Mobile & Sprint, анонсированное на этой неделе, как нельзя лучше «ускорит» конкурентов - AT&T и Verizon - с внедрением нового поколения мобильной связи.

За последние десятилетие это самая крупная сделка в телекоме в США. После слияния у компании будет 120 млн абонентов, и 30% доли рынка (AT&T -33.3% и Verizon -35.4%). В строительство сети 5G они планируют инвестировать $40 млрд в течении 3-х лет.

В Великобритании прошел аукцион на 5G-частоты. По результатам аукциона частоты на 5G были проданы дороже, чем частоты на 4G в 2.3 ГГц.

Ольга Афанасьева

исполнительный директор UVCA (Украинской Ассоциации венчурного и частного капитала)

Марк Цукерберг, основатель Facebook, остается одним из главным ньюсмейкеров «мира IT».Так, на этой неделе во время своего выступления на конференции F8, Марк рассказал о планируемых нововведениях в социальных сетях Facebook и Instagram. Например, о создании групповых видеочатов, запуске продаж очков виртуальной реальности Oculus Go, а также сервиса для знакомств с целью долгосрочных отношений. И это пугает, так как это еще больше "привязывает" людей к виртуальной реальности и социальным сетям. На фоне этого еще бОльшей важности приобретает mindfulness (осознанность момента, в котором находишься), а также практикование набирающего популярности подхода JOMO (joy of missing something) - "радость пропускать события", который приходит на смену FOMO ("страх пропустить события").

Финтех-стартап Revolut с украинским кофаундером оценили в $1,7 млрд. Проект поднял раунд инвестиций серии С размером $250 млн (что примерно равно общему объему всех венчурных инвестиций в украинские IT-компании в 2017 году). Инвестором выступил инвестиционный фонд DST Global, основанный миллиардером Юрием Мильнером. В раунде также участвовали и текущие инвесторы проекта — Index Ventures и Ribbit Capital. Всего на данный момент стартап поднял уже $340 млн (за 36 месяцев).

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретился с руководителями ведущих IT-компаний Украины и еще раз заявил о важности IT-отрасли в экономике страны. Наша Ассоциация уже почти 4 года работает над улучшением инвестиционного климата страны. И радует, что наконец и со стороны государства начались шаги (или хотя бы призывы шагать) в соответствующем направлении. "Нам нужны инвестиции. И со стороны государства должны быть неизменные правила. Мы должны расти в полтора-два раза быстрее и больше, чем другие страны региона. Хочу, чтобы IT был локомотивом этого роста", - сказал премьер-министр Украины во время встречи и пообещал защитить IT-сектор.

Владимир Бондаренко

технический директор Mauris

На этой неделе прошла ежегодная конференция для разработчиков от компании Facebook — F8. В день открытия компания анонсировала запуск сервиса знакомств, после чего капитализация Tinder упала на $2 млрд. Также компания объявила о полном обновлении Facebook Messenger, а Instagram получит новые фильтры и эффекты на базе AR-платформы Facebook Camera Effects Platform, анонсированной в прошлом году. Одним из главных объявлений стал старт продаж Oculus Go - гарнитуры виртуальной реальности, которая теперь стала автономной. Тем самым Facebook приблизил возможность внедрения виртуальной реальности в жизнь.

Все впечатляющие анонсы компании логичны, так как Facebook дошел до той точки, когда внедрение новых технологий стало необходимостью. 99% заработка этой социальной сети приносит реклама, и это ее единственный источник доходов, что опасно для любой компании. Тревожным звонком было сокращение аудитории Facebook с 185 до 184 миллионов пользователей в сутки в четвертом квартале 2017 года. Данный спад стал свидетельством того, что компания достигла своего пика, когда в системе находится основная мировая аудитория. В связи с этим качество доступного контента ухудшается из-за чрезмерной захламленности ленты рекламой. Поэтому выход на новые рынки для Facebook - это самый реальный шаг для движения вперед, возможность укрепить свои позиции и получить дополнительные каналы прибыли.

Служба знакомств и развлечения - статьи расходов, на которые люди готовы тратить деньги при любой экономической ситуации в стране. Сейчас Facebook тестирует социальную сеть в виртуальной реальности, что позволит объединить им все существующие наработки в один концепт и создать новое направление развития социальных сервисов. Думаю, на следующем съезде они уже будут готовы запустить этот сервис в массы.

Наша компания активно занимается реализацией программных решений на технологии VR. С нашей точки зрения, Oculus Go станут толчком для развития технологий виртуальной реальности и создания нового вида контента для пользователей. Выход портативных шлемов с высокими техническими характеристиками сможет перенести акцент с игровой индустрии на VR бизнес-приложения.