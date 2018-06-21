Генеральный директор Intel уходит в отставку из-за сексуального скандала

Глава Intel Брайан Кржанич, который работал в компании всю свою профессиональную жизнь, ушел в отставку.

В заявлении об отставке Intel заявила, что недавно была проинформирована о "прошлых отношениях" Кржанича с сотрудником компании, сообщает Enganget.

После расследования, проведенного как внутренними, так и внешними специалистами, официальные лица подтвердили, что эти отношения являются нарушением корпоративных правил.

После ухода Кржанича нынешний финансовый директор Роберт Свон возьмет на себя роль Временного генерального директора, в то время как правление будет искать долгосрочную замену.

Представители Intel уверяют, что отставка не повредит долгосрочному прогнозу и что у нее есть "надежный процесс планирования преемственности". В компании заявили, что "верят в способность Боба Свона возглавить компанию".

Брайан Кржанич в 1982 году окончил университет штата Калифорния в Сан-Хосе со степенью бакалавра в области химии. После окончания университета начал работать инженером-технологом на предприятии компании Intel в Нью-Мексико. Через некоторое время занял должность управляющего производством. Затем продвигался по карьерной лестнице в производственных подразделениях Intel. В январе 2012 года был назначен исполнительным директором компании Intel. 16 мая 2013 года на собрании акционеров Intel вступил в должность генерального директора Intel.

Интересно, что сейчас страница с биографией Кржанича на сайте Intel неактивна.

Роберт Свон, который займёт место Кржанича, работал финансовым директором Intel с 2016 года, ранее он сотрудничал с eBay, Electronic Data Systems и Webvan Group.