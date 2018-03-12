Где камера в Xiaomi, робот и кубик Рубика, в Киеве будет такси для еды. Новости высоких технологий 12 марта

Поклонники китайских смартфонов могут тренировать новый хват для селфи, а украинцы смогут заряжать свои электромобили безопасно и "умно".
1 Квест "Найди камеру" от Xiaomi
"Добрые люди" слили в сеть фотографии будущего Xiaomi Mi Mix 2S. По слухам, у него будут такие тонкие рамки, которых практически не будет. А еще нетерпеливые пользователи заметили, что нижняя часть лицевой панели будет немного больше других. Следовательно, напрашивается вывод – именно там китайский производитель встроит фотокамеру. Теперь количество фотографий с ладонями и пальцами увеличится. Наверное.
2 Моргнул – и кубик Рубика готов
0,38 секунды – именно за столько робот теперь может собрать широко известную в мире головоломку. Студенты американской Biomimetic Robotics Lab (MIT) создали машину, которая с головокружительной скоростью справилась с кубиком Рубика. Молодые ученые из США пообещали в будущем улучшить собственный рекорд.
3 Первая украинская электрозарядка, да еще и с Wi-Fi
Украинский стартап OnCharge выпустил "умную" станцию для зарядки электромобилей. Почетное звание "смарт" она получила потому, что предохраняет пользователей от поражения током. А еще ее счетчик зафиксирует потребленную электроэнергию даже тогда, когда исчезнет снабжение, что не так уж редкость в нашей стране. По крайней мере, именно так заявили разработчики этого гаджета, который владельцы электромобилей – и не только – смогут использовать также для подключения ко всемирной сети.
4 Такси для Киевской перепички вызывали?
Самый известный в мире сервис вызова такси наконец признался, что в Украине в этом году заработает услуга доставки еды Uber Eats. Компания уже начала переговоры с ресторанами, которые согласятся на подобное сотрудничество. Курьерами для доставки могут быть не только водители автомобилей, но и мотоциклов и даже велосипедов.
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