Где камера в Xiaomi, робот и кубик Рубика, в Киеве будет такси для еды. Новости высоких технологий 12 марта

Все, что оставалось от кубика Рубика, пока студенты MIT не настроили должным образом своего робота-рекордсмена

Поклонники китайских смартфонов могут тренировать новый хват для селфи, а украинцы смогут заряжать свои электромобили безопасно и "умно".

1 Квест "Найди камеру" от Xiaomi

"Добрые люди" слили в сеть фотографии будущего Xiaomi Mi Mix 2S. По слухам, у него будут такие тонкие рамки, которых практически не будет. А еще нетерпеливые пользователи заметили, что нижняя часть лицевой панели будет немного больше других. Следовательно, напрашивается вывод – именно там китайский производитель встроит фотокамеру. Теперь количество фотографий с ладонями и пальцами увеличится. Наверное.

2 Моргнул – и кубик Рубика готов

0,38 секунды – именно за столько робот теперь может собрать широко известную в мире головоломку. Студенты американской Biomimetic Robotics Lab (MIT) создали машину, которая с головокружительной скоростью справилась с кубиком Рубика. Молодые ученые из США пообещали в будущем улучшить собственный рекорд.

3 Первая украинская электрозарядка, да еще и с Wi-Fi

Украинский стартап OnCharge выпустил "умную" станцию для зарядки электромобилей. Почетное звание "смарт" она получила потому, что предохраняет пользователей от поражения током. А еще ее счетчик зафиксирует потребленную электроэнергию даже тогда, когда исчезнет снабжение, что не так уж редкость в нашей стране. По крайней мере, именно так заявили разработчики этого гаджета, который владельцы электромобилей – и не только – смогут использовать также для подключения ко всемирной сети.

4 Такси для Киевской перепички вызывали?

Самый известный в мире сервис вызова такси наконец признался, что в Украине в этом году заработает услуга доставки еды Uber Eats. Компания уже начала переговоры с ресторанами, которые согласятся на подобное сотрудничество. Курьерами для доставки могут быть не только водители автомобилей, но и мотоциклов и даже велосипедов.