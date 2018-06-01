Семь технологических трендов, которые я увидел на выставке Hannover Messe 2018. Блог Романа Яворского

7 трендов индустрии будущего главнейшей в мире выставки современных промышленных технологий Hannover Messe.

В конце апреля в Ганновере состоялось одно из крупнейших хайтек-событий мира – Hannover Messe. Во время пребывания на выставке мы с командой успели увидеть много новых трендов в развитии технологий. Поэтому можем сделать для себя определенные итоги.

1. Основное направление – от умных технологий к разумному производству

На Hannover Messe было представлено большое количество решений по сбору, мониторингу и визуализации данных по оборудованию, а также сигнализации об отклонениях от допустимых значений производственных параметров. То есть абсолютно весь технологический процесс может отслеживаться в режиме реального времени, открывает новые возможности и перспективы.

Очевидно, что система Industry 4.0 стремительно продвигается к воплощению концепции «умного производства», активно применяя современные технологии интернета вещей (IoT), облачных сервисов и инструментов Dashboard.

Вместе с тем, очень немногие из участников могли показать реальный практический пример того, как обрабатываются те данные, которые собираются по оборудованию. Например, продемонстрировать, как на основе тех или иных отклонений в значениях производственных параметров автоматически генерируются задания для соответствующих обслуживающих служб. Такой подход, сможет минимизировать производственные риски и вывести на новый качественный уровень весь производственный процесс.

2. Перспективы и выгоды новых разработок понимают не все

Основное внимание большинства презентаций было сосредоточено именно на технических аспектах реализации концепции Industry 4.0. И при достаточно широком ассортименте различных систем обработки данных только минимум представителей разработчиков могут оценить и объяснить, какой реальный экономический эффект получит предприятие от внедрения новых решений.

Едва ли не единственная среди компаний, которые могут описать выгоды от использования инструментов Industry 4.0 – это Prodroid. Индийская компания, которая специализируется на поддержке пользователей Industry 4.0. Ее целью является обеспечение экономически эффективных и высокоэффективных решений в управленческой системе Smart Factory.

Большинство же оценивают использование новых технических возможностей в чрезвычайно узком кругу задач, сосредотачиваясь на функциональности своих решений, а не на экономическом результате для конкретного производства. Иными словами, большинство компаний не могут четко объяснить клиенту, какую пользу принесут их решения, и предлагают автоматизацию ради самой автоматизации.

3. Общие цели и идеи – объединяют

Также стоит отметить, что подавляющее большинство заявленных решений имеют тенденции к консолидации, то есть образование партнерских объединений на основе общих идей или принадлежности к конгломерату крупных компаний или одной страны.

Яркие тому примеры – единые стенды стран, объединившие в себе различные решения различных компаний, или же единые стенды компаний, представляющих решения различных партнеров. То есть это не глобализация какого-то единого решения одной компании, это демонстрация возможности комбинировать различные решения на одной платформе. В этом году, например, такими стендами были представлены даже гиганты рынка – Siemens, Oracle, Google, Microsoft.

Средние и малые компании-стартапы также показывают свое желание интегрироваться. Об этом может свидетельствовать запрос пользователей на интегрированные, консолидированные решения, которые довольно трудно создать одной команде, и гораздо проще – разным компаниям, работающим с одной платформой.

4. Дополненная реальность – перспективное вложение, которое позволяет экономить

Основой производства будущего становится интернет вещей и технологии VR/AR. Уже сейчас они все активнее применяются в сфере обучения персонала и мониторинга производства. Использование VR-моделей позволяет компании выгодно оптимизировать производственный процесс и дает ощутимый экономический результат.

Например, такие решения дают возможность обучать рабочих работать с определенным оборудованием без отрыва от производства, значительно экономя на постоянном проведении курсов и изготовлении учебных материалов. Мониторинг с помощью VR-модели позволяет увидеть весь комплексный процесс производства в режиме удаленного доступа, выявлять проблемные места и оперативно применять точечные решения для налаживания эффективности всего процесса.

Однако пока что использование технологий дополненной реальности довольно дорогое. Впрочем, такая же ситуация имела место и с сенсорами и детекторами, стоимость которых за последние 10 лет упала в десятки раз. Развитие прорывных решений в этом направлении уже скоро позволит применить новые возможности во всех сферах жизни далеко за пределами промышленного производства.

5. Роботизация и искусственный интеллект влияют на рынок труда

С развитием технологий все больше производственных процессов автоматизируются. Это дает возможность значительно сократить затраты времени на рутинную работу и повысить эффективность предприятий. Но с другой стороны, это означает сокращение рабочих мест, которое начнется с наименее квалифицированной рабочей силы.

Замена человеческого труда работами – вопрос времени. Развитие в области разработки искусственного интеллекта и технологий машинного обучения открывает широкие возможности. Компьютеры, которые не только оперативно обрабатывают большие объемы информации, но и способны самостоятельно учиться без дополнительного программирования, внесут глобальные изменения не только на предприятиях, но и в более широких масштабах.

6. Информационная безопасность становится жизненно необходимой

В условиях сплошной автоматизации кибербезопасность приобретает критическое значение для жизни предприятия. Система Industry 4.0 представляет собой единое информационное звено, где между собой связаны все элементы, начиная с компьютеров руководителей и заканчивая последним станком. При таких условиях одна удачная хакерская атака сможет буквально уничтожить все производство.

Понимание опасности от цифровых угроз фокусирует внимание как разработчиков так и пользователей на создании условий для безопасной и надежной работы компаний. И хотя большинство предприятий Украины этого еще не осознают и не придают информационной защите должного значения, в результате такое легкомысленное отношение может очень дорого стоить.

7. Автоматизация предприятий влияет на их энергоэффективность и экологичность

Новейшие технологии, компьютеризация, переход к роботизированному труду влияют на увеличение использования энергии. Что в свою очередь создает новые экономические и экологические вызовы для всех промышленников. Это способствует поиску и разработке эффективных энергосберегающих технологий. Все больше компаний начинают использовать «зеленые» решения из-за их выгодности и заметно меньшего влияния на окружающую среду.

Автор: Роман Яворский, руководитель проектов IT-Enterprise