Google запустил бесплатную Wi-Fi-сеть в Мексике

Несколько десятков бесплатных Wi-Fi-точек от проекта Google Station заработали в Мексике

Интернет-гигант принял решение увеличить количество своих пользователей с помощью беспроводных "горячих точек" доступа ко всемирной сети в Латинской Америке.

В Мексике Google развернул 56 Wi-Fi-точек для бесплатного интернет-доступа. Инфраструктура охватила места с наибольшей концентрацией трафика, сообщил Reuters.

В дальнейшем компания намерена расширить свое Wi-Fi-покрытие. Мексика стала первой страной в Латинской Америке, где интернет-гигант начал воплощение своего проект Google Station. Это сеть бесплатного доступа ко всемирной сети с рекламной моделью.

На первом этапе Wi-Fi-зоны заработали по всей стране, от аэропорта Сьюдад-Хуарес на границе с США до дорогих торговых центров в Мехико.

Ранее компания запустила аналогичные инициативы в Индии и Индонезии. Ежемесячное количество пользователей Google Station в Индии, где программа начала работать с 2016 года, насчитывает примерно 8 млн.