Google в ближайшие месяцы запретит рекламу криптовалют

Google запретит в своей рекламной сети любую рекламу криптовалют, ICO, криптовалютных бирж и криптокошельков с июня 2018 года.

Также интернет-гигант ограничит рекламу рискованных финансовых продуктов, пишет Engadget.

Представители Google подчеркнули, что "обновили несколько условий рекламы в нерегулируемых или спекулятивных финансовых продуктах". Помимо криптовалюты, эти продукты включают бинарные опционы, валютные рынки и контракты на разницу (или CFD). Список продуктов, которые подпадают под запрет, является неполным и может расширяться.

Интересно, что ранее Комиссия США по ценным бумагам и биржам выдала множество предупреждений о своих усилиях по мониторингу первоначальных предложений монет, которые "агентство может счесть выпуском незарегистрированных ценных бумаг".

Компания Google объявила о своей новой политике вместе со своим последним отчетом о "плохих объявлениях". Выяснилось, что на их долю пришлось более 3,2 млрд. Объявлений, которые нарушили политику компании в 2017 году.

В январе 2018 НВ сообщало, что согласно новой рекламной политике Facebook, в социальной сети запрещена реклама бинарных опционов и криптовалют. Такие правила распространяются и на другие платформы соцсети, включая Instagram.

В частности, в социальной сети больше не будет объявлений вроде "Новое ICO! Купите токены со скидкой 15% прямо сейчас!" или "Используйте свои пенсионные накопления для покупки биткоина!". Компания добавила, что хочет, чтобы пользователи Facebook узнавали о новых продуктах и услугах, не опасаясь стать жертвой мошенников.