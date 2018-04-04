Google удалит расширения для майнинга криптовалют

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Компания ввела запрет на расширения для майнинга

Компания ввела запрет на расширения для майнинга

Компания Google решила удалить в Chrome Web Store расширения, которые скрытно занимаются майнингом криптовалют.

Также компания запретит добавлять новые приложения, которые занимаются майнингом, передает TechCrunch.

Полностью удалить все подобные приложения компания планирует к июню 2018 года.

В то же время, дополнения, которые связаны с блокчейном, будут доступны.

Ранее сообщалось, что эксперты обнаружили новый вирус под названием HiddenMiner, который использует мощности инфицированных Android-смартфонов для добычи криптовалюты Monero.

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