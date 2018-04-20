Google работает над созданием конкурента iMessage

Разработчики Google создают Chat, приложение, которое заменит традиционные SMS на устройствах Android.

Chat базируется на универсальном стандарте Rich Communication Services (RCS) — технологии, которая должна прийти на смену SMS. Для этого Google уже ведет переговоры с крупными операторами мобильной связи, пишет The Next Web.

В новом стандарте сообщений с вас будет взиматься плата за данные, потребляемые при отправке вашего сообщения, а не стоимость SMS в тарифном плане вашего оператора.

Это похоже на то, что Apple предлагает своим пользователям в приложении iMessage. Однако, в отличие от iMessage, Chat не зашифрован. Это означает, что ваши сообщения будут храниться на серверах вашего оператора в читаемом формате, а власти страны смогут их запрашивать и получать. Как отмечают журналисты, по сути "это просто перетаскивание SMS в 21 век".

Если вы будете писать сообщение в Chat человеку, устройство/оператор которого не поддерживают RCS, то он получит обычную SMS. Операторы начнут включать Chat уже в этом году. Поскольку даже Microsoft поддерживает стандарт RCS, вполне возможно, что мы сможем связать наши телефоны с нашими рабочими столами на Windows 10.

Отмечается, что это огромная сделка для Android, и большое достижение для Google, поскольку компания договорилась сотрудничать с более чем 50 операторами по всему миру и многочисленными производителями аппаратных средств, чтобы получить поддержку RCS и сделать это возможным.

Компания также приостановила разработку своего приложения для обмена сообщениями Allo. С момента его запуска в сентябре 2016 года приложение так и не смогло привлечь пользователей. Для создания Chat компания перевела силы команды разработчиков на новый проект.