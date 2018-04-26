Google планирует закрыть сервис Play Music - СМИ

Компания Google собирается до конца года закрыть популярный музыкальный сервис Play Music.

Ему на смену придет совершенно новое приложение — YouTube Remix, сообщает Droid Life со ссылкой на собственные источники.

Впервые про новый музыкальный сервис YouTube Remix заговорили конце прошлого года. Тогда сообщалось, что он позволит YouTube более эффективно конкурировать с Spotify и Apple Music. Вскоре появилось сообщение, что Google и YouTube удалось договориться с крупнейшими музыкальными лейблами относительно лицензирования контента.

Remix, судя по всему, будет действовать по модели, схожей со Spotify, предлагая пользователям слушать треки по запросу. Некоторые функции, включая просмотр музыкальных клипов, будут позаимствованы у YouTube.

В марте руководитель музыкального сервиса YouTube Лиор Коэн подтвердил, новый сервис "возьмет лучшее из Google Play Music и YouTube". В практическом плане это, скорее всего, будет означать принудительный перенос плейлистов и музыкальных подборок с Google Play Music на новую платформу.

"Мы уже анонсировали объединение продуктовых команд YouTube Music и Google Play ранее – музыка очень важна для Google, поэтому мы хотим, чтобы у нас было одно решение, отвечающее потребностям и пользователей, и артистов. На сегодняшний день для пользователей ничего не меняется, перед введением каких-либо изменений мы уведомим об этом", - подчеркнул представитель Youtube в комментарии Droid Life.

Пока компания не называет конкретных сроков перехода на новую платформу. Судя по последнему заявлению администрации YouTube, перед этим будут разосланы соответствующие уведомления.