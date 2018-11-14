Google оцифрует многомиллионный фотоархив New York Times

Компания Google сообщает, что поможет американскому изданию New York Times оцифровать архив фотографий, в котором содержится несколько миллионов снимков.

Фотографии попадут на платформу Google Cloud.

По оценкам экспертов, в подвалах американского издания хранится от пяти до семи миллионов снимков. Хронология фотографий начинается с середины позапрошлого века.

Хранилище создано в виде библиотеки. В частности, есть каталог, с помощью которого можно найти необходимое фото.

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