14 ноября 2018, среда

Google оцифрует многомиллионный фотоархив New York Times

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
кадр из видео

кадр из видео

Компания Google сообщает, что поможет американскому изданию New York Times оцифровать архив фотографий, в котором содержится несколько миллионов снимков.

Фотографии попадут на платформу Google Cloud.

По оценкам экспертов, в подвалах американского издания хранится от пяти до семи миллионов снимков. Хронология фотографий начинается с середины позапрошлого века.

Хранилище создано в виде библиотеки. В частности, есть каталог, с помощью которого можно найти необходимое фото.

Смотрите также

Мы в 2020 году. Как изменится Украина?

В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".

Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

IT-индустрия ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове