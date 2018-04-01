Google объявил о закрытии сервиса сокращения ссылок Google URL Shortener

Анонимные и новые пользователи не смогут воспользоваться сокращателем ссылок

Google анонсировал закрытие сервиса для сокращения ссылок Google URL Shortener, говорится в заявлении компании.

Отмечается, что поддержка goo.gl будет прекращена 13 апреля, анонимные и новые пользователи не смогут воспользоваться сокращателем ссылок.

При этом уже зарегистрированные пользователи смогут продолжать использовать goo.gl до 30 марта 2019 года. После этой даты все ссылки перейдут в архив, но продолжат работать.

Также сообщается, что для разработчиков сервис будет ограничен с 30 мая.

В компании заявили, что основная причина закрытия сервиса Google URL Shortener - то, что он технически устарел.

В качестве замены пользователям предлагают сервис Firebase Dynamic Links (FDL). Кроме того, Google рекомендовала заменить goo.gl сервисами Bitly и Ow.ly.

Ранее сообщалось, что Сервис Google Maps выучил украинский язык.