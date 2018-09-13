Google неожиданно удалил из Google Play кошелек Bitcoin.com

Компания Google удалила по крайней мере три основных кошелька с криптовалютами из своего магазина приложений за одну ночь.

Генеральный директор Bitcoin.com Роджер Вер полагает, что причина удалени - новая криптовалютная политика Google, пишет The Next Web.

За последние 12 часов были удалены приложения для кошельков с криптовалютами Bitcoin Wallet (управляемые Bitcoin.com), CoPay и BitPay. Самое интересное состоит в том, что ни одно из этих приложений не предназначено для майнинга криптовалюты. Google не комментирует, чем было вызвано удаление приложений.

В то же время, Роджер Вер намекнул, что обновленная версия Google Play Store ошибочно пометила кошельки как майнеры для добычи криптовалюты на мобильном устройстве, которые строго противоречат новым правилам.

"Google сказал нам, что это связано с тем, что они больше не разрешают использование криптовалютных приложений. Я понятия не имею, как у них создалось впечатление, что наш кошелек - приложение для майнинга", - написал Роджер Вер.

В последнее время в соцсетях можно было встретить многочисленные призывы к пользователям Bitcoin дать негативную оценку приложению Bitcoin.com на Google Play. Пока остается неясным, стало ли удаление кошелька из Google Play результатом многочисленных негативных оценок.

Пользователи Android установили BitPay и CoPay более 100 000 раз каждый. Кошелек Bitcoin.com насчитывает более миллиона пользователей. Все три программы поддерживают Bitcoin Cash.

Добавим, летом 2018 года некоторые СМИ сообщали, что в Google, якобы, заговорили о возможном создании собственной криптовалюты. Специалисты интернет-гиганта создают блокчейн, который даст пользователям возможность публиковать и проверять транзакции.

А в конце июля 2018 года НВ сообщало, что компания Google обновила Центр правил для разработчиков, добавив новые категории запрещенного контента, в частности - приложения для майнинга криптовалют на устройствах. При этом приложения, которые "регулируют майнинг дистанционно", то есть кошельки, все еще были разрешены.