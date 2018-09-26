Google, Facebook и Twitter договорились бороться с фейковыми новостями в ЕС

Google, Facebook, Twitter и другие технические и рекламные компании утвердили соглашение, согласно которому взяли на себя обязательство внедрить новые меры и инвестировать в новые технологии для борьбы с распространением фейковых новостей в сети в Европе, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что специальный альянс, в состав которого входят компании Mozilla Corp, и рекламные бизнес-организации, намерены представить Европейской Комиссии свой кодекс поведения в среду, 26 сентября.

Согласно новому плану, компании будут инвестировать в продукты, технологии и программы, которые помогают людям в Европе принимать обоснованные решения, когда они сталкиваются с новостями онлайн, которые могут быть ложными; определять приоритетность достоверной информации в поисковых рейтингах или новостных лентах;

В рамках соглашения компании заявили, что будут поддерживать усилия по разработке показателей надежности в сотрудничестве с новостными организациями.

Группа также взяла на себя обязательства относительно политики, направленной на предотвращение рекламы с распространением дезинформации, например, путем ограничения рекламных услуг для партий, которые постоянно искажают информацию в Интернете.

Кроме этого, компании согласились, при определенных обстоятельствах, помогать рекламодателям отслеживать размещение объявлений.

Как отмечается в сообщении, таким способом европейские чиновники надеются предотвратить или минимизировать повторение ситуаций, произошедших во время выборов президента США и референдума за выход Великобритании из Европейского союза в 2016 году.

Агентство напоминает, что в апреле в ЕС призвали веб-платформы и соцсети представить план относительно того, как сократить распространение фейковых новостей в Интернете или регулировать его, если им не удастся уменьшить уровень дезинформации.