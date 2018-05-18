Google анонсировала сервисы YouTube Music и YouTube Premium

Компания Google запускает вместо YouTube Red два новых предложения: услугу потоковой передачи YouTube Music, и YouTube Premium для оригинального видеоконтента.

Таким образом, у YouTube, по сути, будет два платных сервиса – музыкальный YouTube Music Premium и видеосервис YouTube Premium, пишет The Verge.

Преимущество YouTube Music, как утверждает Google, заключается в том, что новый музыкальный сервис будет сочетать все официальные версии песен с доступом к "тысячам" связанных плейлистов, ремиксов, обложек, живых версий и, конечно же, музыкальных клипов.

YouTube Music получит отдельное мобильное приложение и десктопный плеер. Обещают, что приложение обнаружит песни либо по тексту, либо просто по описанию, вроде "эта песня хипстера со свистом".

Нынешние пользователи Google Play Music будут автоматически переведены на новый сервис, при этом все их плейлисты и подборки останутся в неприкосновенности. При этом будут предложены бесплатная подписка YouTube Music (с рекламой) и Premium (без рекламы, с возможностью скачивать треки). Музыкальный YouTube Music Premium обойдется подписчикам в $10 в месяц.

Что касается YouTube Premium, то подписчики нового сервиса смогут смотреть оригинальный контент YouTube без рекламы, воспроизводить видео в фоне, скачивать видео и просматривать эксклюзивный контент. Подписка на YouTube Premium в США стоит $11,99.

YouTube Music начинает работу во вторник, 22 мая. Новый проект изначально будет работать в пяти странах: США, Австралии, Новой Зеландии, Мексике и Южной Корее, то есть на существующих рынках YouTube Red. Другие страны также получат YouTube Music "в ближайшие недели".