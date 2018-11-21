Раскулачить Google. В Великобритании призывают техногигантов из США делиться данными онлайн-карт

Британский Институт открытых данных призывает политиков заставить Google, Apple и Uber поделиться данными электронных карт. Исследователи говорят, что это необходимо для технологического развития страны и может привлечь в экономику до $14 млрд.

За последние несколько десятков лет крупнейшие мировые интернет-компании собрали огромное количество информации о реальном мире. Благодаря этому, миллионы людей ежедневно пользуются онлайн-расписаниями транспорта, отслеживают трафик в мегаполисах и заказывают еду прямо к своей двери.

Примечательно, что вся эта информация принадлежит не спецслужбам, а частным корпорациям и, как правило, американским. Этот факт не устраивает приверженцев концепции открытой информации из Великобритании.

Как передает The Verge, лондонский Институт открытых данных (ODI) призывает власти страны обязать техногигантов из США предоставить доступ к их серверам информации.

В частности, исследователей интересуют данные онлайн-карт интернет-корпорации Google, производителя электроники Apple и сервиса такси Uber. В отчете Института указано, что эти компании делают одинаковую работу и используют сильные финансовые инструменты для конкуренции друг с другом.

В ODI планируют использовать собранную информацию для развития технологий в разных сферах жизни. Эксперты уверены, что данные с онлайн-карт Google, Apple и Uber можно применить в совершенствовании дронов, коммерческих спутников, беспилотных авто и привлечь таким образом до $14 млрд в экономику страны.

Почему компании должны это делать?

Представители Института говорят о монополии на рынке и полном захвате сферы услуг большими интернет-корпорациями.

“Большие компании становятся настоящими информационными монополиями и это не дает нам лучшей выгоды от наших же данных”, - рассказала глава ODI Джени Теннисон Financial Times.

Очевидно, что без политических рычагов влияния у частного некоммерческого института вряд ли получится как-либо повлиять на трех техногигантов из США. Поэтому ODI опубликовали свой отчет накануне правительственного обзора национальной геопространственной стратегии, где власти Великобритании будут рассматривать возможные изменения в законодательстве.

Восстание против большого брата

Напомним, что основателем Института открытых данных и одним из инициаторов мятежа против Google, Apple и Uber является Тим Бернерс-Ли - 63-летний британец, отец интернета и создатель концепта Всемирной паутины.

Недавно, Бернерс-Ли и вовсе предложил отказаться от хранения и передачи информации на серверы больших интернет-компаний. Взамен, Тим вместе с Массачусетским технологическим институтом разрабатывают открытое программное обеспечение Solid.



Новая платформа должна предоставить пользователям возможность решать, куда будет отправляться их информация, кто сможет ее видеть и какие приложения получат доступ к ней.

Подобно принципам работы криптовалют, Solid предлагает передать управление данными в руки самих пользователей. Контролируя доступ каждого, система будет идентифицировать группы участников сети и разрешать или запрещать их подключение к определенным ресурсам.

Пользователи получат своего рода виртуальный паспорт - WebID - и смогут сами решать, каким приложениям давать доступ к своим данным. Пока Solid является лишь небольшой структурой, но, в перспективе, программисты планируют совершить настоящую революцию в компьютерных сетях - изобрести новый инструмент для создания безопасных сайтов.

Всемирная паутина превратилась в двигатель неравенства и разделения

“Я всегда думал, что сеть существует для всех. Вот почему мы свирепо боремся за ее защиту. Изменения, которые мы смогли внедрить, сделали мир более соединенным”, - пишет Бернерс-Ли. “Но, вопреки всему хорошему, что мы достигли, всемирная паутина превратилась в двигатель неравенства и разделения. А управляют этим мощные силы, которые руководствуются собственным интересом. Я считаю, что мы находимся на критическом переломном моменте, и сильнейшие изменения к лучшему не только возможны, но и необходимы”.