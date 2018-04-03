Почему следующая финтех-революция придет из Африки. И при чем тут мобильный телефон

На Америку и Европу надежды давно нет. Азия прочно захватила лидерство в финансовых инновациях. Но это ненадолго. Следующим источником революций и потрясений станет Африка. И вот почему?

Развитые страны, вроде США или Западной Европы, перестали быть главным источником инноваций в финансовой сфере.

Революционером в сфере финтеха стала Азия. В частности, такие страны, как Китай и Индия (последняя активно вовлекает граждан в финансовую систему благодаря биометрическому ID). Крупнейшие компании и стартапы-единороги, предоставляющие финансовые сервисы – не финансовые компании, а технологические. Это PayPal, Transferwise, Stribe, Tencent, Alibaba.

Вполне вероятно, следующим регионом, который изменит наше представление о взаимодействии с деньгами, станет Африка. У них есть то, что необходимо для «взрыва» отрасли: мобильный телефон и вакуум в финансовой инфраструктуре. Но обо всем по порядку.

Что приходит на ум, когда вы думаете о том, как технологии меняют финансовую отрасль? Наверняка гламурный кампус в Кремниевой долине, где бородатые юнцы, попивая смузи, увлеченно пишут код для нового революционного сервиса? Или бизнес-центр какого-нибудь мегаполиса вроде Лондона, Токио или Сингапура, модерновый офис крупного банка с огромным IT-отделом и лучшими специалистами в стране?

На самом деле нужно себе представить что-то вроде этого.

Или этого.

Огромный сдвиг в том, как мы взаимодействуем с деньгами, и кто имеет доступ к финансам происходит на задворках цивилизации. В Азии, где технологические гиганты создали удобные инструменты для оплаты услуг и товаров для людей, у которых в жизни не было банковской карты. В Африке, где банковская система развита от слова «никак», и люди покупают мобильные телефоны не для того, чтобы звонить маме, а чтобы переводить деньги.

«Пока в США и Европе пытаются изобрести более быструю повозку, в Африке строят самолеты в финансовой сфере», - сказал Крис Скиннер, визионер финтеха на выступлении в Киеве в рамках мероприятия Fintech Master.

Те страны, которые пережили развитие экономики довольно давно, болезненно переносят эпоху развития финтеха. По словам Скиннера, банки США не менялись на протяжении последних нескольких десятков лет, и теперь кто-то пытается использовать большие данные и машинное обучение в работе, так как без этого никуда. Но их информация о клиентах разрозненная и фрагментированная, поэтому им приходится тяжело.

Банки не способны конкурировать со стартапами, так как это две в корне разные философии.

Первые должны делать множество вещей более-менее хорошо, при этом беречь репутацию и выполнять требования регулятора, а также содержать и обслуживать не самую современную инфраструктуру. Они консервативны и неповоротливы, и стоимость их «денег» высока. И в этом есть доля смысла – ответственность за чужие деньги требует взвешенного и консервативного подхода.

Вторые заточены под выполнение одной задачи, но наилучшим образом. Их расходы значительно меньше, внимания со стороны государства также меньше. Поэтому стоимость их услуг значительно ниже, а подвижность, изменчивость под запросы времени, выше. Для чувствительных к цене пользователей (а именно им в большей степени не хватает доступа к финансам) это критически важно.

В регионах, где исторически банки не были так распространены, стартапы быстро завоевали большую долю рынка. В США самым популярным способом расчета до сих пор остаются карточки – дебетовые и кредитные. В 2017 году было потрачено $6 млрд на оплату картами. Но у карты есть один неудобный нюанс: для пользователя совершение платежа – это отдельное действие. Если взять, например, WeChat, то там ecommerce и финансовые услуги стали частью нетворкинга, платежи происходят быстро, удобно и незаметно для пользователя. В прошлом году через мобильные кошельки в Китае прошло $15.5 млрд. Это в сто раз больше, чем в США.

И дело не в твердой воле китайских технологических компаний или жесткой руке государства. В Поднебесной мало где можно расплатиться картой. Зато QR-коды принимают даже торговцы на рынке. Компании инвестируют огромные средства в технологичность, на выходе они получают огромное количество пользователей и фору перед традиционными платежными системами. Так, Alipay позволяет в секунду совершать миллионы транзакций, каждая из них проходит проверку, в том числе с точки зрения риск-менеджмента. Для сравнения, у Visa и MasterCard это тысячи транзакций. Alipay планирует в течение ближайших 10 лет достигнуть отметки в 2 млрд пользователей, и сервис продолжает экспансию за пределами Китая. И это тоже не финансовая компания, а технологическая.

Схожая ситуация в Индии, где у большого количества населения до недавнего времени не было не то что финансового аккаунта, а даже паспорта. Чтобы дать доступ к финансовой системе, государственным услугам и субсидиям, правительство страны внедрило биометрический ID. За 10 лет существования системы Aadhaar в ней зарегистрировался миллиард пользователей, это невероятный результат для такой бедной страны. Теперь любому желающему в Индии довольно просто завести счет и переводить или получать деньги через агентов. Раньше у малоимущего населения не было и такой возможности. В стране стремительно набирают популярность мобильные кошельки вроде PayTM и M-Pesa.

Но вернемся к Африке, с которой все начиналось. По мнению Скиннера, сейчас в регионе происходит переосмысление и переизобретение денег.

5-6 лет назад только у 6 из 10 жителей Африки были мобильные телефоны, сейчас проникновение мобильной связи растет. Зачастую, особенно в таких странах, как Кения, Танзания, Уганда, первое, для чего использовался телефон, – это мобильный кошелек. В регионе с высоким уровнем преступности мобильный кошелек был единственным способом безопасно хранить и переводить деньги.

Кейсы Сомали и Кении приводятся мировыми СМИ в качестве примера развивающихся стран, которые стремятся к отказу от наличных. При помощи мобильных кошельков там можно заплатить за любые услуги: хоть за чистку обуви, хоть за продукты, хоть за травку.

Африка стала первым регионом в мире, где так распространились мобильные деньги, причем не только банальные переводы, но и инвестиции, сбережения, микрокредиты. По словам Скиннера, во всех крупных городах Африки точки приема денег расположены каждые 5 метров. Там никогда не было такого количества банкоматов!

По мнению Криса Скиннера, именно Африка, где сейчас финансовая инфраструктура только зарождается, и может в очередной раз всколыхнуть финансовую отрасль и после Азии принести свое видение, свои инновации, так как этот регион начинает развитие с чистого листа.

10 лет назад 10.5 миллионов людей на планете не имело доступа к финансам, потому что физическая дистрибуция денег слишком дорога. Но дистрибуция денег в цифровой среде решает эту проблему. Интернет, мобильный телефон и цифровой ID позволят огромному количеству населения получить доступ к финансам занедорого. И это не только возможность поддержать близких деньгами или получить помощь от государства. Это возможность стать предпринимателем и вырваться из порочного круга бедности, при наличии каких-то талантов и мотивации.

В Украине вне банковской среды находится 52% населения. НБУ стремится к безналичной экономике, но в стране, несмотря на более-менее развитую финтех-отрасль, еще не хватает как сервисов, так и понимания со стороны населения, что это могут быть за услуги и какая польза от их использования.

Кстати, с идеей африканского ренессанса в финансах не соглашается другой эксперт в сфере финтеха в развивающихся странах – Джон Оуэнс из USAID. По мнению Оуэнса, у Украины сейчас гораздо больше предпосылок для того, чтобы стать драйвером развития финансовой отрасли и создать продукты, которые найдут распространение в мире. Во-первых, это уровень развития IT-отрасли. В стране много грамотных IT-специалистов, которые ценятся на весь мир и создают продукты, которыми активно пользуются в развитых странах (чат-боты, в частности). Во-вторых, высокое проникновение мобильной связи в целом и смартфонов в частности. В-третьих, грамотное население. В-четвертых, размеры внутреннего рынка. 40 млн – это уже неплохо для хорошего старта. Необходимо только начать.