Финляндия предоставит гражданство стартаперам с интересными бизнес-идеями

Финляндия начала охоту за стартап-талантами. На фото - выступление известного бизнесмена Ричарда Брэнсона на Nordic Business Forum в Хельсинки

В этом году предприниматели со всего мира смогут получить вид на жительство в Финляндии, если смогут убедить правительство этой североевропейской страны в перспективности своих бизнес-идей.

С начала апреля 2018 в Финляндии можно будет получить специальный вид на жительство, предназначенный для стартаперов. Чтобы получить такой статус, иностранным талантам нужно будет доказать, что у них достаточно хорошая бизнес-идея. Об этом сообщило издание Yle.

Организация Business Finland (BF) будет оценивать перспективы стартапов добиться успеха как внутри страны, так и на мировом рынке. Ожидается, что на первых порах будут проанализированы 50-100 групп иностранцев. Business Finland ежегодно "просеивает" 600-700 стартапов, из которых 400-500 получают государственное финансирование. В среднем в таких компаниях работает 2-4 человека.

Представитель BF Юкка Хяюрюнен отметил, что в стране существует дефицит иммигрантов для создания успешных инновационных предприятий. Жители Африки, Индии, Дальнего Востока, Южной Америки обладают навыками, которые невозможно получить в Финляндии. Хяюрюнен подчеркнул, что конкуренция за таланты между такими странами, как Эстония, Дания, Нидерланды, Франция и Великобритания очень острая и "Финляндия стремится получить свою долю".

Business Finland - это правительственный инновационных фонд с главным офисом в Хельсинки, который занимается продвижением инвестиций, торговли, туризма. В нем работает 600 экспертов в десятках офисов по всему миру.