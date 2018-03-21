Федеральная торговая комиссия США начала расследование против Facebook

Торговая комиссия США (FTC) расследует вопрос о том, нарушает ли Facebook правительственное соглашение о конфиденциальности, позволяя Cambridge Analytica получать персональные данные пользователей.

Чиновники предполагают, что компания Facebook обманывала пользователей относительного того, какой объем персональных сведений они предоставляют, сообщает The Verge.

Комиссия изучает вопрос о том, позволила ли соцсеть компании Cambridge Analytica получить некоторые пользовательские данные в нарушение своего соглашения о конфиденциальности. Если FTC посчитает, что соцсеть Facebook нарушила собственные правила, комиссия сможет оштрафовать компанию на тысячи долларов в день. Однако, представители FTC пока не дали официальных комментариев.

"Мы по-прежнему твердо привержены защите информации людей. Мы ценим возможность ответить на вопросы, которые могут возникнуть у FTC", - говорится в заявлении заместителя главного секретаря конфиденциальности Facebook Роба Шермана.

В то же время, комитет по торговле Сената США заявил вечером 19 марта, что ему нужно провести совещание с обсуждением вопросов "использования и предоставление личных данных пользователей Facebook".

Компанию Cambridge Analytica обвиняют в использовании личных данных для психологических манипуляций с целью повлиять на результаты выборов в разных странах мира. Руководство Facebook заблокировало компанию Cambridge Analytica в минувшую субботу за "нарушение правил социальной сети".

Добавим, состояние основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга снизилось на пять миллиардов долларов после слухов об утечке данных пользователей.

Ранее НВ сообщало, что глава службы безопасности Facebook Алекс Стамос покинет компанию в этом году. Причиной его ухода называют разногласия по поводу того, как справляться с распространением дезинформации в социальной сети. Решение об увольнении Стамоса было принято в 2017 году, но компания решила сохранить его на должности до августа, чтобы сохранить лицо на фоне сообщений о злоупотреблениях Россией во время выборов в США в 2016 году.