ФБР ведет расследование деятельности Cambridge Analytica

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Офис Cambridge Analytica в Лондоне

Офис Cambridge Analytica в Лондоне

Американское издание The New York Times сообщает о том, что Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) ведут расследование деятельности компании Cambridge Analytica, которую ранее обвинили в несанкционированном использовании данных в интересах политических клиентов.

Журналисты отмечают, что ведется опрос бывших сотрудников компании и банков, которые были с ней связаны.

В ФБР и Минюсте США в данный момент не прокомментировали данную информацию.

Напомним, 2 мая Cambridge Analytica объявила о своем закрытии на фоне скандала с использованием данных пользователей соцсети Facebook. 

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Ранее, вокруг социальной сети Facebook вспыхнул грандиозный в истории скандал. Данные 87 млн пользователей соцсети были переданы третьей стороне - компании Cambridge Analytica, которая помогала в президентской кампании Дональда Трампа. 

Британская фирма была обвинена в несанкционированном использовании данных в интересах политических клиентов.

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