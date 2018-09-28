Facebook заявил об уязвимости в системе безопасности, которая затронула 50 млн аккаунтов

Социальная сеть Facebook заявила, что около 50 млн пользователей пострадали или могли пострадать из-за уязвимости в системе безопасности, обнаруженной во время хакерской атаки на этой неделе.
Как сообщает CNN, неидентифицированные злоумышленники использовали уязвимость в функции Посмотреть как (View As), которая позволяет пользователям просматривать свою страницу в Facebook так, ее видят другие пользователи. С помощью бреши в защите они потенциально могли завладеть учетными записями других пользователей.
В Facebook заявили, что уже устранили проблему и информировали об этом правоохранительные органы.
В качестве меры предосторожности более 90 млн пользователей были вынуждены перелогиниться в системе.
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