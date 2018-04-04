Facebook заблокировал 270 аккаунтов и страниц, причастных к российской "Фабрике троллей"

Цукерберг сообщил, что после утечки данных пользователей социальная сеть начала блокировать ненадежные страницы

Основатель Facebook Марк Цукерберг сообщил о том, что социальная сеть удалила более 270 страниц и учетных записей пользователей, которые связаны с российской компанией Агентство интернет-исследований.

"Это российское агентство неоднократно действовало обманчиво и пыталось манипулировать людьми в США, Европе и России - и мы не хотим, чтобы они присутствовали на Facebook в любой точке мира", - заявил Цукерберг.

Он отметил, что агентство создало сеть из "сотен фейковых аккаунтов" для вмешательства в американские выборы и манипулирования жителями России, Украины, Азербайджана и Узбекистана.

Цукерберг анонсировал введение инструмента, который позволит проверить, подписаны ли вы на страницу, связанную с "Фабрикой троллей".

Ранее Цукерберг заявил, что компании понадобится несколько лет, чтобы решить проблемы с утечкой данных из соцсети.

Напомним, вокруг социальной сети Facebook вспыхнул самый грандиозный в истории скандал. Данные 50 млн пользователей соцсети были переданы третьей стороне – компании Cambridge Analytica, которая помогала в президентской кампании Дональду Трампу.

На фоне скандала капитализация Facebook сократилась на 58 миллиардов долларов.

Позже появилась информация, что Facebook якобы тайно собирает данные владельцев Android-устройств об их звонках и SMS-переписке.

Представители Facebook подтвердили, что действительно собирают эту информацию, но только от тех пользователей, которые дали разрешение.