Facebook случайно обнародовал личные публикации 14 миллионов пользователей

Приватные публикации 14 миллионов пользователей социальной сети Facebook, на которых стояли ограничения по просмотру, оказались в общем доступе из-за технической ошибки, передает АР.

Как сообщается, из-за возникшей ошибки настройки данных учетных записей были изменены без ведома их авторов. В результате этого сообщения и публикации пользователей, отправленные для небольшой группы людей, стали доступны широкой общественности.

Это случилось с 18 по 27 мая текущего года. При этом отмечается, что сотрудники Facebook обнаружили ошибку 22 мая, однако изменили настройки уже опубликованных сообщений только пять дней спустя.

Причиной ошибки стало испытание новой функции.

Администрация принесла извинения пользователям и уже начала их извещать. В компании отметили, что сбой в системе уже исправлен.

"Мы хотели бы извиниться за эту ошибку", - цитирует агентство слова сотрудника компании Эрина Игана, который отвечает за защиту персональных данных.

Ранее сообщалось, что Facebook передавал личные данные пользователей крупным производителям смартфонов.