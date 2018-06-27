Facebook разрешит рекламу криптовалют

Рекламодатели должны будут получить разрешение Facebook перед размещением рекламы

Директор по управлению продуктами Facebook Роб Лизерн заявил, что социальная сеть собирается отменить запрет на рекламу криптовалют.

В то же время, Facebook сохранит запрет на рекламу ICO и бинарных опционов.

Каждая реклама криптовалют будет проверяться перед размещением администрацией социальной сети.

Ранее разработчики Facebook объявили о старте пилотной программы, которая позволит администраторам групп взимать плату с участников за эксклюзивный контент.

Тестирование будет проходить на небольшом количестве групп, которые посвящены кулинарии, обустройству жилья.