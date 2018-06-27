27 июня 2018, среда

Facebook разрешит рекламу криптовалют

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Рекламодатели должны будут получить разрешение Facebook перед размещением рекламы

Рекламодатели должны будут получить разрешение Facebook перед размещением рекламы

Директор по управлению продуктами Facebook Роб Лизерн заявил, что социальная сеть собирается отменить запрет на рекламу криптовалют.

В то же время, Facebook сохранит запрет на рекламу ICO и бинарных опционов.

Каждая реклама криптовалют будет проверяться перед размещением администрацией социальной сети.

Ранее разработчики Facebook объявили о старте пилотной программы, которая позволит администраторам групп взимать плату с участников за эксклюзивный контент.

Тестирование будет проходить на небольшом количестве групп, которые посвящены кулинарии, обустройству жилья.

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