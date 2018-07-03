Facebook приобрел компанию-разработчика ИИ для борьбы с поддельными новостями

Компания Facebook сообщила о покупке лондонского стартапа Bloomsbury AI в рамках своих усилий по борьбе с фейковыми новостями в социальной сети.

Продукт Bloomsbury - это механизм Cape, который позволяет системе отвечать на вопросы об информации, полученной из документов, сообщает The Next Web.

Источники сообщают, что Facebook планирует использовать команду и технологии для борьбы с засилием фальшивых новостных сюжетов, которые распространились в соцсети после всеобщих выборов в 2016 году в США.

Искусственный интеллект, созданный Bloomsbury AI, способен изучать новостные источники и определять фейковые сообщения. Нейросеть изучает текст новости, а затем проверяет, на какие источники ссылался автор. Это возможно благодаря технологии по обработке текстов с использованием естественного языка (NLP).

Считается, что сделка оценивается в пределах от $23 до $30 миллионов долларов. Это еще одна мера Facebook по борьбе против недостоверных новостей после ряда скандалов, связанных со слабым контролем соцсети.

Это также отражает стратегию Facebook для модерации контента, которая, как было видно, больше полагается на технологии и автоматизированные процессы, чем на принятие решений людьми. Решения людей не всегда срабатывали для Facebook, и критика, которую соцсеть заслужила в результате, была очень серьезной.

Ранее НВ сообщало, что Facebook будет проверять личность всех пользователей, чьи страницы в социальной сети пользуются популярностью. Такое решение руководства соцсети связано с кампанией по борьбе с неправдивой информацией и пропагандой, которая распространяется с помощью фейковых аккаунтов.