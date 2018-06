Facebook передавал личные данные пользователей крупным производителям смартфонов - СМИ

Компания Facebook сформировала партнерские отношения с Apple, Samsung и десятками других производителей устройств, что вызвало новые опасения по поводу защиты конфиденциальности.

Судя по всему, производители получили доступ к огромным количествам личной информации своих пользователей, говорится в статье New York Times.

Журналисты отмечают, что Facebook достигла партнерских отношений по обмену данными с не менее чем 60 производителями устройств, включая Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft и Samsung, начиная с того момента, когда приложения Facebook стали широко доступны на смартфонах. При этои Facebook разрешил компаниям-производителям доступ к данным друзей пользователей без их явного согласия. Некоторые производители устройств могли получать личную информацию даже от друзей пользователей, которые полагали, что они запретили любую передачу данных.

Доступ к данным открывался независимо от того, хотел этого пользователь или нет. Если данная информация подтвердится, Facebook обвинят в нарушении правил Федеральной торговой комиссии. Среди переданной информации могли быть, в частности, статус отношений, религиозные предпочтения, политические взгляды.

Представители Facebook заявили, что обмен данными через API-интерфейсы происходил по правилам конфиденциальности — компаниям передавали только ту информацию, которой клиент был согласен поделиться.

"Вы можете подумать, что Facebook или производитель устройства заслуживают доверия. Но проблема в том, что по мере того, как все больше и больше данных собирается на устройстве, доступ к ним создает серьезные риски конфиденциальности и безопасности", - сказал Серж Эгельман, исследователь по вопросам конфиденциальности в Калифорнийском университете в Беркли, который изучает безопасность мобильных приложений.

В интервью несколько бывших разработчиков программного обеспечения Facebook и экспертов по безопасности заявили, что они были удивлены возможностью обойти ограничения на совместное использование данных.

"Это похоже на то, как вы устанавливаете дверные замки, после чего узнаете, что слесарь раздал ключи всем своим друзьям, чтобы они могли заходить и копаться в ваших вещах без разрешения", - подчеркнул Ашкан Солтани, бывший главный технолог Федеральной торговой комиссии США.

Напомним, что вокруг социальной сети Facebook разгорелся самый грандиозный в истории скандал. Через приложение This is Your digital life, созданное профессором Кембриджского университета российского происхождения Александром Коганом, было собрано персональные данные 87 млн пользователей. В нарушение правил Facebook, данные были переданы третьей стороне - компании Cambridge Analytica, основанной миллиардером Робертом Мерсером.

Смотрите также Цукерберговы слезы. Все, что нужно знать о выступлении главы Facebook в Конгрессе США

Европейцев интересует, использовались эти данные во время президентских выборов в США в 2016 году и во время референдума по выходу Великобритании из состава ЕС, чтобы повлиять на выбор граждан.

Основатель Facebook Марк Цукерберг признал, что в работе соцсети были допущены ошибки и извинился перед пользователями за утечку личных данных.