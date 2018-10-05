Facebook обвинили в незаконном сборе данных о детях

Коалиция групп по защите прав детей обвинила компанию Facebook в незаконном сборе данных о детях с помощью мобильного приложения Messenger Kids.

Группы утверждают, что Facebook нарушает федеральный закон, поскольку он не получает согласия родителей о сборе данных, сообщает Daily Mail.

Согласно жалобе, Messenger Kids не отвечает требованиям закона, поскольку не пытается гарантировать, что лицо, создающее учетную запись для детей и дающее согласие на сбор своих данных, является фактическим родителем. На самом деле, кто-то может создать совершенно новый, вымышленный аккаунт и сразу же подтвердить данные ребенка.

"Наше собственное тестирование показывает, что нетрудно создать фальшивую учетную запись, которая может одобрить пользователя Messenger Kids. Мы создали совершенно новую учетную запись Facebook для вымышленного 18-летнего. Затем мы использовали эту учетную запись для подтверждения вымышленного пользователя Messenger Kids. Весь процесс занял пять минут", - говорится в жалобе.

Компания Facebook заявила, что не показывает рекламу на Messenger Kids и не собирает данные для маркетинговых целей, хотя собирает некоторые данные, которые, по ее словам, необходимы для запуска службы.

"В то время, как есть доказательства того, что чрезмерное использование социальных сетей негативно влияет на благополучие детей и подростков, Facebook пытается привлечь детей до пяти лет. Они рассказывают родителям, что Messenger Kids предназначен для безопасного использования детьми, но он даже не отвечает базовым требованиям закона о конфиденциальности", - заявил исполнительный директор CCFC Джош Голин.

Facebook запустил Messenger Kids в декабре прошлого года в iOS и с тех пор мессенджер расширился до устройств Android и Amazon и вышел за пределы США: в Мексику, Канаду и другие страны. Он предназначен для детей младше 13 лет, у которых технически не может быть аккаунтов Facebook, хотя на самом деле таких аккаунтов довольно много.

Ранее НВ сообщало, что Facebook удалила несколько десятков рекламных публикаций, в которых фигурировала аббревиатура ЛГБТ (лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры) из-за того, что они якобы были политическими. Указано, что это не единственный случай, - подобное случалось с несколькими общественными центрами ЛГБТ в Калифорнии.