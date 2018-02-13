Facebook не должен требовать настоящие имена пользователей при регистрации - немецкий суд

Суд в Германии посчитал, что требование соцсети Facebook указывать при регистрации настоящие имена пользователей нарушает право на конфиденциальность.

Земельный суд Берлина решил, что Facebook нарушает ряд юридических положений в сфере использования личных данных, пишет The Verge.

В частности, суд установил, что действующая политика Facebook была "скрытым способом" получения согласия пользователей на то, чтобы поделиться своими настоящими именами, которые являются одной из многих частей конфиденциальной информации. Кроме того, Facebook не дает четкого выбора пользователям других параметров по умолчанию.

Также берлинский суд суд посчитал неправомочным, что в приложении Facebook для смартфонов автоматически активизировалась геолокация, которая собирала данные о местоположении пользователей.

Представители Facebook планируют обжаловать это решение, но признали, что в правила соцсети будет внесено изменение в соответствии с новыми законами о конфиденциальности Европейского союза, которые вступили в силу в июне.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы гарантировать, что наши рекомендации ясны и понятны, а услуги, предлагаемые Facebook, полностью соответствуют закону", - сказал представитель Facebook.

В то же время, Федеральный союз обществ защиты прав потребителей, который подавал этот иск против соцсети, также признал, что не выиграл по всем пунктам и судебные споры продолжатся.

Учитывая, что постановление исходит от регионального суда и что обе стороны намерены его обжаловать, маловероятно, что некоторые из этих решений будут окончательными. Но важным является тот факт, что Facebook проиграла первое дело группе по защите интересов потребителей. "Европейская борьба за потребителей может в конечном итоге обеспечить конфиденциальность для пользователей во всем мире", - отмечают журналисты The Verge.