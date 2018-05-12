Криптовалюта будет предназначена для проведения электронных платежей в рамках социальной сети

Facebook намерен запустить собственную криптовалюту, сообщает портал Cheddar со ссылкой на осведомленные источники в компании.

Как сообщается, соцсеть начала изучать соответствующие технологии около года назад. Тогда этим направлением занимался единственный сотрудник. Однако на этой неделе Facebook создал команду, состоящую из более десятка человек, которая изучает технологии блокчейна, включающие майнинг и оборот криптовалют. Возглавил данный отдел вице-президент соцсети, отвечающий за приложение Messenger Дэвид Маркус.

Отмечается, что криптовалюта будет предназначена для проведения электронных платежей в рамках социальной сети.

"Как и многие другие компании, Facebook исследует способы выгодного использования возможностей, предоставляемых технологией блокчейна", - заявил телеканалу представитель соцсети.

По словам источников, работа Facebook в этой области может занять годы и потребует покупки других компаний, которые работают над блокчейном и криптовалютами.

По его словам, вновь созданная "небольшая команда будет изучать множество различных направлений".

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Ранее сообщалось, что Цукерберг задумался об использовании криптовалют в сервисах Facebook.