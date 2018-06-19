19 июня 2018, вторник

Страх потеряли. Facebook начнет ставить видеорекламу в Messenger

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Facebook Messenger начнет показывать видеорекламу рядом с сообщениями

Facebook Messenger начнет показывать видеорекламу рядом с сообщениями

Навязчивая реклама давно стала бичом крупнейшей социальной сети в мире. Но теперь Facebook решил зайти еще дальше. Со следующего понедельника, 26 июня, в приложении Messenger для iOS и Android появится видеореклама, причем с автоматическим воспроизведением.

Миллионы пользователей уже постепенно свыклись к самому факту наличия рекламы в приложении Messenger, которое представляет доступ к сервису обмена сообщениями Facebook на смартфонах и планшетах. Но теперь эта реклама станет намного более навязчивой.

Кроме статической рекламы появится и видеореклама, причем с автоматическим воспроизведением. Эксперты отмечают, что это вполне логичный ход для Facebook, поскольку компания постепенно исчерпывает пространство для размещения рекламы в основном приложении.

Эксперты также отмечают, что пользователи в свое время весьма агрессивно восприняли появление видеорекламы в приоложении Facebook, в результате шумихи компания была вынуждена добавить в меню пункт отключения автоматического воспроизведения видео. 

Пока неизвестно, будет ли этот пункт изначально встроен в Messenger, когда будет выпущено обновление с поддержкой видеорекламы.

По словам Стефаноса Лукакоса, который отвечает за рекламу в Messenger, компания намерена осуществлять мониторинг реакции пользователей. Лукакос утверждает, что появление статической рекламы в мессенджере никак не отразилось на активности пользователей. "С видео может быть иначе, но мы все же верим в то, что все будет хорошо", - заявил Лукакос.

 

 

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