Facebook начал оповещать всех пользователей об утечке их данных

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Facebook
Pixabay

Facebook

С 19:00 понедельника, 9 апреля, Facebook начал сообщать пользователям соцсети о том, попали ли их личные данные компании Cambridge Analytica, пишет ВВС.

Все пользователи получат уведомления - либо о том, что их личные данные были получены Cambridge Analytica, либо о том, что их данные не пострадали.

Также все пользователи соцсети смогут узнать, какие еще приложения у них установлены и какие их личные данные доступны для разработчиков этих приложений.

Напомним, недавно бывший сотрудник Cambridge Analytica заявил, что данные, которые были собраны фирмой Facebook у более чем 87 млн пользователей, могут храниться в России.

Компани Cambridge Analytica использовала приложение This is your digital life, разработанное профессором психологии Кембриджского университета Александром Коганом, для доступа к данным пользователей Facebook. Cambridge Analytica предоставляла предвыборному штабу Дональда Трампа информационно-консультационные услуги и помогла выиграть выборы.

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На Facebook обрушилась волна критики после того, как выяснилось, что в течение многих лет компании было известно, что британская Cambridge Analytica собирала данные миллионов своих пользователей, но доверяла заявлениям лондонской фирмы, что та удаляет информацию.

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