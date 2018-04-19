Facebook набирает сотрудников для разработки собственных процессоров - СМИ

Социальная сеть Facebook набирает команду специалистов для разработки собственных микрочипов.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на информацию осведомленных лиц, а также на перечень вакансий Facebook.

Команда соцсети стремится нанять менеджера для создания "сквозной SoC/ASIC, прошивки и организации по разработке драйверов", согласно списку вакансий на своем корпоративном веб-сайте. Публикация вакансии в таком достаточно закрытом месте свидетельствует о том, что работа находится на ранней стадии.

В описании вакансии не было четко указано, как именно Facebook хочет использовать чипы. В списке вакансий упоминается "опыт создания пользовательских решений, ориентированных на несколько вертикалей, включая ИИ", что указывает на то, что работа может сосредоточиться на процессоре для задач искусственного интеллекта.

Исследователь Facebook в области искусственного интеллекта Ян Лецун также упомянул в своем блоге "кандидатов, заинтересованных в разработке чипов для ИИ".

Наблюдатели полагают, что в Facebook разрабатывают чипы для мобильных устройств, умных колонок, шлемов виртуальной реальности, а также для серверов в центрах обработки данных. Поскольку в вакансии упоминаются "интегральные схемы специального назначения" (ASIC), не исключено, что компания нацелилась в том числе на майнинг криптовалют.

Ранее НВ сообщало, что компания Apple Inc. планирует использовать свои собственные чипы на компьютерах Mac, начиная с 2020 года, заменяя процессоры Intel Corp. Инициатива, под кодовым названием Kalamata, все еще находится на ранней стадии, но входит в более масштабную стратегию, чтобы все устройства Apple, включая Mac, iPhones и iPads, работали одинаково.