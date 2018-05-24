Facebook изменил правила входа для аккаунтов, которые не привязаны к номеру телефона

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Facebook усилил защиту для аккаунтов без номера телефона
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Facebook усилил защиту для аккаунтов без номера телефона

Соцсеть Facebook запустила новый метод двухфакторной аутентификации учетных записей, который не использует телефонный номер.

Теперь пользователи Facebook, которые не хотят делиться своим телефонным номером с компанией, могут блокировать свои учетные записи с помощью альтернативных двухфакторных методов аутентификации, таких как приложения для генерации кода, пишет Gizmodo

Двухфакторная аутентификация помогает защитить учетные записи пользователей от несанкционированного доступа, требуя ввести код в дополнение к паролю для входа. Это помогает пользователю подтвердить свою личность даже в обстоятельствах, когда пароль может быть украден хакером.

Facebook и многие другие платформы традиционно полагались на текстовые сообщения для отправки кодов аутентификации своим пользователям. Но эти коды можно перехватить, если злоумышленнику удастся взять под свой контроль SIM-карту пользователя и перенести ее на новый телефон. Более безопасные двухфакторные методы аутентификации, такие как приложения для генерации кода и аппаратные токены, появились сравнительно недавно.

В феврале Facebook столкнулся с возмущением пользователей, которые обнаружили, что номер телефона, который они предоставили для двухфакторной аутентификации, использовался для рассылки им текстовых уведомлений о деятельности друзей на Facebook. Тогда представители соцсети сказали, что текстовые уведомления были вызваны непреднамеренной ошибкой.

Теперь компания больше не потребует номер телефона для двухфакторной аутентификации, и пользователи могут выбрать либо приложение, либо аппаратный токен для генерации уникального кода доступа.

"Если мы обнаружим подозрительную попытку залогиниться, например, с устройства, которое вы никогда не использовали раньше, мы всегда будем предлагать вам второй фактор идентификации. Этот код можно отправить на ваш телефон с помощью SMS или, если вы решите не указывать номер телефона, в стороннее приложение для проверки подлинности", - говорится в сообщении Facebook.

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