Facebook изменил правила входа для аккаунтов, которые не привязаны к номеру телефона

Соцсеть Facebook запустила новый метод двухфакторной аутентификации учетных записей, который не использует телефонный номер.

Теперь пользователи Facebook, которые не хотят делиться своим телефонным номером с компанией, могут блокировать свои учетные записи с помощью альтернативных двухфакторных методов аутентификации, таких как приложения для генерации кода, пишет Gizmodo.

Двухфакторная аутентификация помогает защитить учетные записи пользователей от несанкционированного доступа, требуя ввести код в дополнение к паролю для входа. Это помогает пользователю подтвердить свою личность даже в обстоятельствах, когда пароль может быть украден хакером.

Facebook и многие другие платформы традиционно полагались на текстовые сообщения для отправки кодов аутентификации своим пользователям. Но эти коды можно перехватить, если злоумышленнику удастся взять под свой контроль SIM-карту пользователя и перенести ее на новый телефон. Более безопасные двухфакторные методы аутентификации, такие как приложения для генерации кода и аппаратные токены, появились сравнительно недавно.

В феврале Facebook столкнулся с возмущением пользователей, которые обнаружили, что номер телефона, который они предоставили для двухфакторной аутентификации, использовался для рассылки им текстовых уведомлений о деятельности друзей на Facebook. Тогда представители соцсети сказали, что текстовые уведомления были вызваны непреднамеренной ошибкой.

Теперь компания больше не потребует номер телефона для двухфакторной аутентификации, и пользователи могут выбрать либо приложение, либо аппаратный токен для генерации уникального кода доступа.

"Если мы обнаружим подозрительную попытку залогиниться, например, с устройства, которое вы никогда не использовали раньше, мы всегда будем предлагать вам второй фактор идентификации. Этот код можно отправить на ваш телефон с помощью SMS или, если вы решите не указывать номер телефона, в стороннее приложение для проверки подлинности", - говорится в сообщении Facebook.