Facebook готовится изменить алгоритм выдачи постов в ленте

Социальная сеть Facebook вскоре начнет в приоритетном порядке показывать в ленте те посты, с которыми взаимодействовали лично знакомые пользователям люди.

О нововведении, которое может ударить по СМИ и коммерческим аккаунтам, объявил глава компании Марк Цукерберг, сообщает BBC.



"Мы ощущаем на себе ответственность за то, чтобы наши сервисы были не просто приятны в использовании, но и полезны для благополучия людей", - написал Цукерберг.

Он сослался на исследования, свидетельствующие, что "когда мы используем социальные сети для связи с людьми, которые нам небезразличны, это улучшает наше благополучие. Мы чувствует себя более включенными и менее одинокими". В то же время, "пассивное чтение статей и просмотр видео, даже если они забавны или информативны, не столь полезно".

Изменения произойдут в течение ближайших нескольких недель.

"Я ожидаю, что после этих изменений люди будут проводить меньше времени в Facebook, и менее часто реагировать на сообщения", - добавил Цукерберг.

"Несомненно, это важная перемена. Это особенно отразится на СМИ, так как теперь в нашей ленте будет появляться гораздо меньше новостей", - говорит Лора Хазард Оуэн из Гарвардского университета.

Facebook неоднократно менял алгоритм, наполняющий ленту пользователей. Во время президентской кампании в США в 2016 году обнаружилось, что алгоритм (и люди, его настраивающие) отдает заметное предпочтение леволиберальным публикациям.