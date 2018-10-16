Facebook будет блокировать дезинформацию во время выборов в США

Социальная сеть Facebook будет блокировать ложную информацию во время промежуточных выборов в США.
Об этом передает Reuters.
Во время информационной политики на протяжении избирательной кампании, которая продлится остаток октября и весь ноябрь, будет удалена ложная информация о правилах голосования, стычках на избирательных участках и возможных очередях.
Отмечается, что решение Facebook может повысить стоимость избирательной кампании для политиков.
Ранее сообщалось, что сотрудники социальной сети Facebook заблокировали свыше 800 страниц и аккаунтов пользователей за распространение ложной информации в преддверии запланированных на ноябрь промежуточных выборов в США.
Лекции Нового Времени возвращаются!
Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»Посмотреть расписание
Комментарии
Правила комментирования