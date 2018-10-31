Ежемесячная аудитория Facebook превысила два миллиарда

Компания Facebook опубликовала отчет за третий квартал, согласно которому ежемесячная аудитория социальной сети превысила 2,27 миллиарда человек.
По сравнению с аналогичным периодом 2017 года рост составил 10%.
Также на 9% выросла ежедневная аудитория Facebook - до 1,49 миллиарда человек.
В отчете говорится, что каждый месяц более 2,6 миллиардов человек пользуются приложениями Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp или Instagram.
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