31 октября 2018, среда

Ежемесячная аудитория Facebook превысила два миллиарда

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Иллюстрационное фото
Фото: geralt via pixabay

Иллюстрационное фото

Компания Facebook опубликовала отчет за третий квартал, согласно которому ежемесячная аудитория социальной сети превысила 2,27 миллиарда человек.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года рост составил 10%.

Также на 9% выросла ежедневная аудитория Facebook - до 1,49 миллиарда человек.

В отчете говорится, что каждый месяц более 2,6 миллиардов человек пользуются приложениями Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp или Instagram.

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